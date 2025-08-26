VNPT HKD: từ bán hàng, thanh toán đến xuất và gửi hóa đơn lên cơ quan thuế

(PLO)- VNPT HKD là hệ thống quản lý bán hàng thông minh, cho phép doanh nghiệp quản trị toàn bộ các hoạt động từ bán hàng, thanh toán đến xuất và gửi hóa đơn lên cơ quan thuế một cách nhanh chóng.

Theo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), bên cạnh áp lực làm hài lòng khách hàng, các doanh nghiệp còn có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về việc minh bạch hóa giao dịch và sử dụng hóa đơn điện tử.

Trước tình hình trên, VNPT HKD ra đời với mục tiêu vừa giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình bán hàng để đáp ứng xu hướng thị trường, vừa đảm bảo tuân thủ chặt chẽ hành lang pháp lý tại Việt Nam.

VNPT HKD là hệ thống quản lý bán hàng thông minh, cho phép doanh nghiệp quản trị toàn bộ các hoạt động từ bán hàng, thanh toán đến xuất và gửi hóa đơn lên cơ quan thuế một cách nhanh chóng.

Giải pháp mang đến trải nghiệm bán hàng toàn diện khi tích hợp những tính năng tiên tiến như quét mã QR, tích hợp chữ ký số, phát hành hóa đơn điện tử tự động hay thanh toán không tiếp xúc, đảm bảo tính bảo mật và an toàn mà vẫn nhanh chóng, tiện lợi cho cả người bán và người mua.

Điểm khác biệt của VNPT HKD không nằm ở việc thanh toán qua mã QR đơn thuần, mà ở khả năng tạo ra một chu trình bán hàng khép kín và tự động.

Cụ thể, chủ cửa hàng có thể thực hiện toàn bộ nghiệp vụ ngay trên một ứng dụng duy nhất.

Quy trình này bắt đầu từ việc người dùng nhập hàng hóa lên ứng dụng để hệ thống quản lý hàng hóa, khi cần thay đổi thông tin, số lượng hàng hóa…người dùng có thể sử dụng tính năng “quét mã” trên ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại để chỉnh sửa.

Khi có khách, người bán dễ dàng tạo đơn hàng, hệ thống sẽ lập tức sinh ra một mã QR tương ứng với chính xác đơn hàng đó. Khách hàng chỉ cần quét mã để thanh toán.

Ngay sau khi giao dịch thành công, hóa đơn điện tử sẽ được truyền thẳng lên cơ quan thuế. Do đó, thay vì phải in hóa đơn giấy, hệ thống sẽ tự động xuất hóa đơn điện tử hợp lệ và gửi cho khách hàng qua email hoặc SMS chỉ trong vài giây.

Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí in ấn mà còn mang lại sự chuyên nghiệp và thuận tiện trong việc quản lý và lưu trữ chứng từ lâu dài.

Sau khi bán hàng, chủ kinh doanh có thể thuận tiện kiểm tra doanh thu trong ngày, xem lại lịch sử hóa đơn và quản lý chi tiết được số lượng tồn kho còn lại. Mọi con số đều được cập nhật theo thời gian thực, chủ kinh doanh có thể kiểm soát tuyệt đối từ hàng hóa đến doanh thu..

Một trong những giá trị quan trọng mà việc chuyển đổi số mang lại chính là sự an toàn về mặt pháp lý: mỗi hóa đơn điện tử đều đáp ứng theo tiêu chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước. Doanh nghiệp không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn khẳng định uy tín, củng cố niềm tin từ đối tác và khách hàng.

Bằng việc tích hợp toàn bộ các bước vào một giải pháp duy nhất, VNPT HKD giải phóng các hộ kinh doanh khỏi gánh nặng vận hành thủ công. Quy trình thanh toán nhanh chóng giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách, nâng cao trải nghiệm và hiệu quả bán hàng.

Đồng thời, mỗi giao dịch thanh toán qua mã QR đều được mã hóa đa lớp, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ gian lận và bảo vệ an toàn thông tin cho cả khách hàng lẫn chủ kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp, đây là một công cụ mạnh mẽ giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình bán hàng, qua đó giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu suất. Không chỉ dừng lại ở việc quản lý giao dịch và theo dõi doanh thu một cách dễ dàng, nền tảng này còn cung cấp dữ liệu để phân tích hành vi khách hàng, giúp chủ kinh doanh đưa ra các quyết định chiến lược chính xác hơn.

Hiện VNPT vẫn tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi miễn phí sử dụng sáu tháng ứng dụng VNPT HKD, sáu tháng sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA, 1.000 hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho khách hàng là hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu sử dụng dịch vụ trong năm 2025. Tìm hiểu chi tiết tại: https://hokinhdoanh.onesme.vn/ hoặc liên hệ hotline miễn phí 24/7: 18001260

