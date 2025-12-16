Tin công nghệ 16-12: Trường học Mỹ thử nghiệm AI giám sát học sinh.

(PLO)- Tin công nghệ 16-12 sẽ có các nội dung như trường học Mỹ thử nghiệm AI giám sát học sinh, RedMagic 11 Pro lộ diện với mức giá 19,4 triệu đồng, Samsung lên tiếng về tin đồn ngừng sản xuất SSD, không nên sử dụng AI thay thế lập trình viên trẻ.

1. Trường học Mỹ thử nghiệm AI giám sát học sinh

Một số trường trung học tại Mỹ đang triển khai các hệ thống giám sát dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm theo dõi hành vi của học sinh, từ khuôn viên trường đến nhà vệ sinh.

Theo Forbes, công nghệ này được quảng bá như giải pháp tăng cường an toàn, nhưng lại làm dấy lên nhiều lo ngại về quyền riêng tư và hiệu quả thực tế.

Các hệ thống giám sát sử dụng nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm nhận diện khuôn mặt, phân tích chuyển động, cảm biến âm thanh và thậm chí là thiết bị theo dõi trong khu vực nhạy cảm. Nhà trường cho rằng AI có thể giúp phát hiện sớm bạo lực học đường, phá hoại tài sản hoặc hành vi nguy hiểm.

Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục và quyền dân sự cảnh báo rằng việc giám sát quá mức có thể tạo ra môi trường học tập căng thẳng, khiến học sinh luôn có cảm giác bị theo dõi.

Ngoài ra, vấn đề dữ liệu cá nhân cũng là điều gây tranh cãi lớn. Hình ảnh, âm thanh và hành vi của học sinh được lưu trữ và xử lý bởi các hệ thống do bên thứ ba cung cấp, làm dấy lên câu hỏi về thời gian lưu trữ, mục đích sử dụng và nguy cơ bị lạm dụng.

Câu chuyện các trường học Mỹ áp dụng AI giám sát học sinh cho thấy một lát cắt rõ nét về mặt trái của công nghệ. Khi AI ngày càng hiện diện sâu trong đời sống, ranh giới giữa an toàn và xâm phạm quyền riêng tư đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

2. RedMagic 11 Pro lộ diện với mức giá 19,4 triệu đồng

Mới đây, FPT Shop đã chính thức mở chương trình đặt trước RedMagic 11 Pro, mẫu smartphone chuyên game cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Về phần cứng, máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp chip chuyên game RedCore R4 nhằm tối ưu hiệu năng trong quá trình chơi game. RedMagic 11 Pro có màn hình AMOLED 6,85 inch, tần số quét 144 Hz, cho hình ảnh mượt mà và ổn định.

Hệ thống tản nhiệt chất lỏng được trang bị trên cả hai phiên bản, giúp duy trì hiệu suất khi chơi các tựa game nặng trong thời gian dài.

Bên cạnh hiệu năng, thiết bị còn được tích hợp viên pin có dung lượng 7.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80 W, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục. Sản phẩm sẽ có ba tùy chọn màu sắc gồm đen, bạc và xám.

Dự kiến RedMagic 11 Pro sẽ được bán với hai phiên bản 12/256 GB và 16/512 GB cùng mức giá 19,4 triệu đồng. Trong thời gian đặt trước, người dùng có thể nhận được ưu đãi lên đến 2 triệu đồng, và các chương trình giảm giá riêng dành cho sinh viên, học sinh.

3. Samsung lên tiếng về tin đồn ngừng sản xuất SSD

Samsung vừa chính thức phủ nhận thông tin cho rằng hãng sẽ sớm ngừng sản xuất ổ cứng SSD chuẩn SATA dành cho người dùng cá nhân.

Phản hồi được đưa ra sau khi nhiều báo cáo quốc tế nhận định thị trường bộ nhớ đang thay đổi mạnh, với phần lớn nguồn cung NAND được ưu tiên cho trung tâm dữ liệu và các hệ thống phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Theo Samsung, các sản phẩm SSD SATA vẫn đóng vai trò nhất định trong danh mục kinh doanh, đặc biệt với nhóm người dùng phổ thông, doanh nghiệp nhỏ và các hệ thống cũ chưa chuyển sang chuẩn NVMe.

Hãng khẳng định hiện chưa có quyết định nào về việc dừng hoàn toàn dòng sản phẩm này, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều chỉnh sản xuất dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường.

Những đồn đoán xuất hiện trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đang chứng kiến sự dịch chuyển lớn. Nhu cầu bộ nhớ hiệu năng cao cho máy chủ AI và hạ tầng đám mây tăng mạnh, khiến nguồn NAND cho thiết bị tiêu dùng trở nên khan hiếm hơn so với các năm trước. Điều này cũng góp phần đẩy giá SSD trên thị trường bán lẻ tăng trở lại sau giai đoạn giảm sâu.

Với người dùng phổ thông, SSD SATA vẫn là lựa chọn hợp lý cho nhu cầu nâng cấp máy tính cũ, nhờ giá thành dễ tiếp cận và khả năng tương thích rộng.

4. Không nên sử dụng AI thay thế lập trình viên

Giám đốc điều hành của Amazon Web Services (AWS) cho rằng việc sử dụng AI để thay thế hoàn toàn lập trình viên trẻ là một hướng đi không bền vững đối với doanh nghiệp công nghệ. AI chỉ nên được xem là công cụ hỗ trợ, không phải lực lượng lao động thay thế con người.

Theo ông, các lập trình viên mới vào nghề đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì dòng chảy nhân lực và tri thức cho ngành công nghệ. Nếu doanh nghiệp chỉ dựa vào AI để viết mã, thế hệ kỹ sư kế tiếp sẽ thiếu cơ hội học hỏi thực tế, từ đó làm suy yếu nền tảng đổi mới dài hạn.

Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh nhiều công ty đang đẩy mạnh tự động hóa, sử dụng AI để tăng tốc phát triển phần mềm và cắt giảm chi phí nhân sự. Dù AI có thể giúp lập trình viên làm việc hiệu quả hơn, nhưng lãnh đạo AWS cho rằng việc đào tạo con người vẫn là yếu tố then chốt để xây dựng các sản phẩm phức tạp và đáng tin cậy.

