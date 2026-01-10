Tin công nghệ 10-1: Cú hích mới cho esports toàn cầu.

(PLO)- Tin công nghệ 10-1 sẽ có các nội dung như cú hích mới cho esports toàn cầu, ASUS rút khỏi thị trường smartphone, Samsung nói gì về tương lai Home AI tại CES 2026?, Apple bị yêu cầu gỡ bỏ 2 ứng dụng này.

1. Cú hích mới cho esports toàn cầu

Esports, hay thể thao điện tử, là hình thức thi đấu các trò chơi điện tử theo mô hình chuyên nghiệp, nơi tuyển thủ thi đấu có tổ chức, luật lệ và hệ thống giải đấu rõ ràng, tương tự các môn thể thao truyền thống.

Mới đây, Esports World Cup Foundation (EWCF) đã chính thức công bố mô hình đại diện đội tuyển quốc gia cho Esports Nations Cup 2026 (ENC), đồng thời mở cổng đăng ký dành cho các Đối tác Quốc gia chính thức. Giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 11-2026 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, theo mô hình thi đấu esports cấp đội tuyển quốc gia được tổ chức định kỳ và bài bản.

Theo EWCF, Esports Nations Cup được xây dựng để bổ sung cho Esports World Cup vốn vận hành theo mô hình câu lạc bộ. ENC cho phép tuyển thủ thi đấu dưới danh nghĩa quốc gia, tạo thêm một lớp thi đấu mới trong hệ sinh thái esports toàn cầu.

Trong khuôn khổ ENC 2026, các Đối tác Quốc gia sẽ đóng vai trò đại diện chính thức của giải đấu tại từng quốc gia. Những đơn vị này chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức và đại diện cho đội tuyển esports quốc gia, đồng thời phối hợp với EWCF trong công tác điều phối thi đấu, hỗ trợ huấn luyện viên theo từng bộ môn và làm việc với các nhà phát hành game cũng như các câu lạc bộ liên quan.

Bên cạnh thi đấu, các Đối tác Quốc gia sẽ phụ trách hoạt động truyền thông và kết nối cộng đồng cho đội tuyển trong nước. Các nội dung liên quan đến luật thi đấu và điều kiện của tuyển thủ vẫn do EWCF và các nhà phát hành game quản lý.

Để hỗ trợ sự phát triển dài hạn của mô hình đội tuyển quốc gia, EWCF cho biết sẽ thành lập Quỹ Phát triển ENC với cam kết tối thiểu 20 triệu USD mỗi năm, bắt đầu từ ENC 2026. Quỹ này được sử dụng để hỗ trợ chi phí đi lại, hậu cần cho các đội tuyển tham dự giải, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hoạt động truyền thông, huấn luyện, giao lưu và gắn kết người hâm mộ ngoài khuôn khổ thi đấu chính.

Cổng đăng ký Đối tác Quốc gia đã được mở và sẽ đóng vào ngày 31-1-2026. Các hồ sơ sẽ trải qua quy trình đánh giá nhiều giai đoạn, trước khi danh sách Đối tác Quốc gia đầu tiên được công bố trong năm 2026. Sau kỳ tổ chức đầu tiên tại Riyadh, ENC được định hướng tổ chức hai năm một lần và luân phiên địa điểm đăng cai, nhằm tạo ra cấu trúc ổn định cho các chương trình đội tuyển quốc gia trong esports.

Tin công nghệ 10-1: Cú hích mới cho esports toàn cầu.

Nếu bạn thấy thông báo này trên iPhone, đừng nhấp vào để tránh rước họa (PLO)- Apple đang liên tục phát đi các cảnh báo bảo mật, yêu cầu người dùng iPhone nhanh chóng cập nhật hệ điều hành để vá những lỗ hổng đang bị khai thác.

2. ASUS rút khỏi thị trường smartphone

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu tiếp tục thu hẹp, buộc nhiều nhà sản xuất phải xem xét lại chiến lược kinh doanh.

Theo nội dung được công bố, ASUS không còn kế hoạch phát triển các dòng smartphone mới trong năm tới, bao gồm cả Zenfone và ROG Phone. Đây là hai dòng sản phẩm từng giúp hãng duy trì sự hiện diện nhất định trên thị trường, dù không cạnh tranh về số lượng so với các thương hiệu lớn khác. Việc dừng ra mắt sản phẩm mới cho thấy mảng smartphone không còn nằm trong ưu tiên chiến lược của hãng ở thời điểm hiện tại.

ASUS cho biết quyết định này không đồng nghĩa với việc ngừng hỗ trợ người dùng đang sử dụng smartphone của hãng. Các thiết bị hiện có vẫn tiếp tục được bảo hành và nhận các bản cập nhật phần mềm theo cam kết.

Trong nhiều năm qua, smartphone ASUS giữ vai trò khá đặc thù trong hệ sinh thái Android. Zenfone từng được biết đến với hướng tiếp cận nhỏ gọn nhưng cấu hình cao, trong khi ROG Phone tập trung mạnh vào nhóm người dùng chơi game di động. Khi ASUS rút khỏi cuộc đua sản phẩm mới, những lựa chọn mang tính khác biệt này cũng dần biến mất khỏi thị trường.

Giới quan sát nhận định quyết định của ASUS phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với các hãng không đủ quy mô để cạnh tranh về giá, chuỗi cung ứng và tốc độ ra mắt sản phẩm. Thị trường smartphone Android hiện nay đang tập trung chủ yếu vào một số nhà sản xuất lớn, trong khi các thương hiệu nhỏ hơn gặp nhiều khó khăn để duy trì lợi nhuận.

Việc ASUS tạm dừng phát triển smartphone trong năm 2026 không chỉ ảnh hưởng đến người dùng của hãng, mà còn làm giảm sự đa dạng của thị trường Android. Với ít lựa chọn khác biệt hơn, người dùng có thể sẽ phải chấp nhận các thiết bị ngày càng giống nhau về thiết kế và cách tiếp cận, ít không gian cho những hướng đi riêng như trước đây.

Tin công nghệ 10-1: ASUS rút khỏi thị trường smartphone năm 2026.

3. Samsung nói gì về tương lai Home AI tại CES 2026?

Tại CES 2026, Samsung mở đầu chuỗi Tech Forum bằng một phiên thảo luận xoay quanh khả năng tương thích giữa các nền tảng nhà thông minh, yếu tố được xem là nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Home AI.

Theo Samsung, khi các thiết bị trong gia đình ngày càng đến từ nhiều thương hiệu và hệ sinh thái khác nhau, việc các nền tảng có thể kết nối và phối hợp với nhau trở thành điều kiện bắt buộc để AI thực sự mang lại giá trị sử dụng. Thay vì vận hành theo các hệ sinh thái khép kín, Samsung cho rằng mô hình mở sẽ giúp các thiết bị gia dụng, hệ thống năng lượng, an ninh và dịch vụ liên quan hoạt động như một thể thống nhất, thay vì các tính năng rời rạc.

Trong phiên thảo luận, các diễn giả nhấn mạnh rằng Home AI không nên chỉ tập trung vào công nghệ, mà cần đặt yếu tố tin cậy và quyền riêng tư của người dùng lên hàng đầu. Ngôi nhà là không gian cá nhân, do đó AI cần hoạt động một cách thận trọng, minh bạch và mang lại lợi ích có thể cảm nhận được trong sinh hoạt hằng ngày, từ việc tiết kiệm năng lượng đến đơn giản hóa các thói quen quen thuộc.

Samsung cũng chia sẻ kinh nghiệm vận hành nền tảng SmartThings với cộng đồng người dùng lớn, cho phép hãng quan sát cách nhà thông minh dần chuyển từ các thiết bị riêng lẻ sang mô hình trí tuệ hệ thống. Thông qua các quan hệ hợp tác liên ngành, dữ liệu từ thiết bị trong nhà có thể được sử dụng có trách nhiệm để tạo ra lợi ích cụ thể, như hỗ trợ an toàn, giảm chi phí hoặc tối ưu vận hành.

Các chuyên gia thống nhất rằng tương lai của Home AI phụ thuộc vào khả năng tương thích giữa các nền tảng, cách dữ liệu được sử dụng minh bạch và sự hợp tác giữa nhiều ngành. Theo đó, nhà thông minh chỉ thực sự có ý nghĩa khi công nghệ vận hành âm thầm, không gây phiền toái và hỗ trợ trực tiếp cho đời sống hằng ngày của người dùng.

Tin công nghệ 10-1: Samsung nói gì về tương lai Home AI tại CES 2026?

4. Apple bị yêu cầu gỡ bỏ 2 ứng dụng này

Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã chính thức kêu gọi Apple và Google gỡ bỏ ứng dụng X và Grok khỏi cửa hàng ứng dụng, sau khi xuất hiện những hình ảnh do AI tạo ra gây tranh cãi và vi phạm các quy định về nội dung.

Trong bức thư gửi tới CEO của Apple và Google, ba thượng nghị sĩ nêu rõ họ “rất quan ngại” về việc các công cụ tạo nội dung của X và Grok được sử dụng để tạo ra những hình ảnh mang tính dục không có sự đồng ý của người thật, trong đó có cả hình ảnh liên quan tới trẻ em và phụ nữ.

Theo các nhà lập pháp, những nội dung như vậy không chỉ vi phạm nguyên tắc của các chợ ứng dụng, mà còn có thể vi phạm cả luật liên bang và tiểu bang về việc tạo và phân phối nội dung khiêu dâm.

Các thượng nghị sĩ lập luận rằng Apple và Google đều có quy định rõ ràng cấm các ứng dụng chứa nội dung bị coi là khiêu dâm hoặc có thể dẫn tới việc khai thác người khác, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Vì vậy, họ cho rằng những ứng dụng này nên bị gỡ bỏ tạm thời cho tới khi công ty chủ quản giải quyết triệt để các vấn đề nội dung gây hại.

Hiện tại nền tảng X đã giới hạn tính năng tạo ảnh của Grok ở một số người dùng trả phí, nhưng nhiều chuyên gia đánh giá đây chỉ là bước đi mang tính giới hạn, chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề. Các nhà lập pháp Mỹ và những nhà phê bình khác tiếp tục thúc giục các công ty công nghệ chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với nội dung do AI tạo ra và lưu hành trên hệ thống của họ.

Tin công nghệ 10-1: Apple và Google bị yêu cầu phải gỡ bỏ 2 ứng dụng.

800 triệu người dùng Samsung sắp đón tin vui mới (PLO)- Gemini của Google đang được Samsung triển khai ở quy mô chưa từng có, với kế hoạch xuất hiện trên hàng trăm triệu thiết bị di động trong năm nay.