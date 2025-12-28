Tin công nghệ 28-12: 1 tỉ thiết bị Android có nguy cơ bị tấn công vì điều này.

(PLO)- Tin công nghệ 28-12 sẽ có các nội dung như 1 tỉ thiết bị Android có nguy cơ bị tấn công vì điều này, Samsung mang hệ sinh thái gia dụng AI mới đến CES 2026, bí mật độ bền màn hình trên smartphone Vertu, giá smartphone Samsung và Apple có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

1. 1 tỉ thiết bị Android có nguy cơ bị tấn công vì điều này

Theo PhoneArena, khoảng 1 tỉ thiết bị Android đang hoạt động trên toàn cầu hiện không còn nhận được các bản cập nhật phần mềm và bảo mật định kỳ. Đây là một trong những rủi ro lớn nhất đối với người dùng smartphone, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu ngày càng gia tăng.

Phần lớn các thiết bị nằm trong nhóm nguy cơ là smartphone đời cũ, đã hết vòng đời hỗ trợ từ nhà sản xuất. Khi không còn được vá lỗi, những thiết bị này dễ trở thành mục tiêu của tin tặc, thông qua các lỗ hổng đã được công bố công khai.

Chỉ cần người dùng cài đặt ứng dụng độc hại hoặc truy cập liên kết không an toàn, dữ liệu cá nhân như mật khẩu, thông tin tài khoản hay dữ liệu tài chính có thể bị chiếm đoạt.

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở hệ điều hành Android nói chung, mà chủ yếu xuất phát từ chính sách hỗ trợ phần mềm khác nhau giữa các hãng. Trong khi một số nhà sản xuất lớn đã kéo dài thời gian cập nhật lên 4-7 năm, nhiều mẫu máy giá rẻ hoặc tầm trung vẫn bị ngừng hỗ trợ khá sớm.

Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên kiểm tra tình trạng cập nhật của thiết bị đang sử dụng. Nếu máy đã quá lâu không nhận bản vá bảo mật, việc cân nhắc nâng cấp lên thiết bị mới hơn. Bên cạnh đó, người dùng cũng nên hạn chế cài đặt ứng dụng ngoài Google Play và thường xuyên rà soát quyền truy cập của ứng dụng để giảm thiểu rủi ro.

2. Samsung mang hệ sinh thái gia dụng AI mới đến CES 2026

Sự kiện CES 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9-1 ở Las Vegas (Mỹ). Tại đây, Samsung Electronics sẽ giới thiệu hàng loạt thiết bị gia dụng thông minh mới, tập trung vào khả năng kết nối và cá nhân hóa trải nghiệm sống nhờ AI. Đây là bước đi tiếp theo của Samsung trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái Bespoke AI, hướng đến không gian sống tiện nghi và liền mạch hơn.

Theo Samsung, các sản phẩm nổi bật được trình làng lần này gồm tủ chăm sóc quần áo Bespoke AI AirDresser phiên bản nâng cấp, máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo, điều hòa Bespoke AI WindFree Pro và robot hút bụi Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. Các thiết bị đều được cải tiến dựa trên phản hồi thực tế từ người dùng, kết hợp phần cứng mới với thuật toán AI để tối ưu hiệu quả sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Đáng chú ý, Bespoke AI Laundry Combo phiên bản 2026 được nâng cấp để rút ngắn thời gian giặt sấy, đồng thời cải thiện hiệu quả làm khô. Hệ thống AI Wash and Dry Plus sử dụng cảm biến để nhận diện khối lượng đồ giặt, loại vải và mức độ bẩn, từ đó tự động điều chỉnh lượng nước và chu trình phù hợp.

Trong khi đó, AirDresser thế hệ mới bổ sung tính năng giảm nhăn tự động và sấy thông minh, giúp quần áo được chăm sóc tốt hơn mà không cần nhiều thao tác.

Ở mảng điều hòa, Bespoke AI WindFree Pro được cải tiến với hệ thống cánh gió đa hướng và các chế độ gió tùy chỉnh, kết hợp AI để điều chỉnh luồng khí theo điều kiện môi trường và thói quen sử dụng. Robot hút bụi Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra cũng được nâng cấp khả năng nhận diện vật thể và chất lỏng, giúp quá trình làm sạch diễn ra tự động và chính xác hơn.

3. Bí mật độ bền màn hình trên smartphone Vertu

Sau một thời gian sử dụng, nhiều smartphone bắt đầu xuất hiện các vấn đề liên quan đến màn hình như trầy xước li ti, phản hồi kém chính xác hoặc loạn cảm ứng. Đây là thực trạng phổ biến, đặc biệt với các thiết bị được sử dụng thường xuyên cho công việc, liên lạc và giao dịch. Với Vertu, việc trang bị màn hình Sapphire được xem là yếu tố cốt lõi nhằm duy trì sự ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Theo báo cáo của Blancco Technology Group, lỗi liên quan đến màn hình cảm ứng thường xuyên nằm trong nhóm những sự cố phần cứng phổ biến nhất.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự xuống cấp của lớp kính bảo vệ sau thời gian dài tiếp xúc với bụi bẩn và ma sát hằng ngày. Phần lớn smartphone hiện nay sử dụng kính cường lực có độ cứng khoảng 6 đến 6,5 trên thang Mohs, thấp hơn độ cứng của bụi cát thạch anh trong môi trường. Điều này khiến bề mặt kính khó tránh khỏi các vết xước siêu nhỏ, làm ảnh hưởng đến độ chính xác của cảm ứng.

Vertu lựa chọn Sapphire, vật liệu có độ cứng chỉ đứng sau kim cương, để hạn chế tình trạng này. Nhờ khả năng chống trầy xước cao, bề mặt màn hình giữ được độ phẳng và ổn định, giảm nguy cơ nhiễu tín hiệu trong quá trình sử dụng.

Việc chế tác màn hình Sapphire của Vertu được thực hiện qua nhiều công đoạn, từ nuôi cấy tinh thể ở nhiệt độ cao đến cắt lát và mài bóng thủ công nhằm đạt độ tinh khiết cần thiết.

Trên các mẫu như Vertu Agent Q, Metavertu 2 Max hay Quantum Flip, màn hình Sapphire kết hợp cùng phím Ruby và hệ thống điều khiển bằng AI giúp thao tác diễn ra liền mạch, chính xác. Đại diện Vertu Việt Nam cho biết việc duy trì độ ổn định của màn hình là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ theo thời gian.

Trong bối cảnh thị trường điện thoại cao cấp ngày càng chú trọng vào thiết kế và vật liệu, Vertu tiếp tục giữ hướng đi riêng khi đặt độ bền và sự ổn định lên hàng đầu, thay vì chạy theo những thay đổi ngắn hạn.

4. Giá smartphone Samsung và Apple có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí linh kiện tăng, áp lực chuỗi cung ứng và những thay đổi trong chiến lược sản phẩm của các hãng.

Theo đó, các linh kiện quan trọng như chip xử lý, màn hình cao cấp và bộ nhớ đang có xu hướng tăng giá. Bên cạnh đó, việc đầu tư mạnh vào các công nghệ mới như AI trên thiết bị, kết nối vệ tinh hay camera nâng cao cũng khiến chi phí sản xuất bị đẩy lên. Những yếu tố này buộc các nhà sản xuất phải cân nhắc điều chỉnh giá bán để đảm bảo lợi nhuận.

Một số dự báo cho rằng các dòng flagship sắp ra mắt của Samsung và Apple nhiều khả năng sẽ không giữ được mức giá như các thế hệ trước. Thậm chí, một số phiên bản cao cấp có thể chạm ngưỡng giá mới, khiến khoảng cách giữa smartphone cao cấp và phân khúc tầm trung ngày càng lớn.

Đáng chú ý, xu hướng tăng giá không chỉ ảnh hưởng đến người dùng tại các thị trường lớn như Mỹ hay châu Âu, mà còn lan sang nhiều khu vực khác, trong đó có châu Á. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh chu kỳ nâng cấp điện thoại đang kéo dài hơn so với trước đây.

Trước tình hình này, người dùng sẽ cân nhắc kỹ hơn giữa việc mua flagship mới hoặc chuyển sang các mẫu máy tầm trung có cấu hình tốt. Đồng thời, áp lực giá cũng có thể khiến thị trường smartphone trong thời gian tới trở nên phân hóa rõ rệt hơn.

