FBI cảnh báo tuyệt đối không nghe những cuộc gọi này trên smartphone

Mới đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát đi cảnh báo khẩn tới người dùng smartphone về một hình thức lừa đảo tinh vi qua điện thoại.

Theo đó, người dùng cần cúp máy ngay lập tức nếu nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, với nội dung cảnh báo tài khoản đang bị xâm nhập hoặc có giao dịch bất thường. Dù không phải chiêu trò mới, nhưng nhờ AI và các công cụ giả mạo hiện đại, những cuộc gọi này ngày càng giống thật, khiến những người rành về công nghệ cũng có thể trở thành mục tiêu.

Các chiêu trò lừa đảo qua smartphone ngày càng tinh vi.

Bên cạnh đó, các hình thức lừa đảo qua tin nhắn, email cũng được nâng lên một mức độ mới, tinh vi và khó phát hiện hơn. Giọng nói ở đầu dây bên kia giống hệt kiểu cách của nhân viên ngân hàng, liệt kê đầy đủ thông tin cơ bản của bạn và tạo cảm giác cấp bách, buộc nạn nhân phải hành động ngay. Chính yếu tố tâm lý này đã khiến nhiều người sập bẫy.

Một trong những kịch bản phổ biến là kẻ gian gọi điện, thông báo tài khoản của nạn nhân đã bị tin tặc nhắm tới, sau đó hướng dẫn chuyển tiền sang một tài khoản được gọi là an toàn. Thực chất, đó chính là tài khoản của kẻ lừa đảo. Trong một số trường hợp, chúng còn yêu cầu nạn nhân giao thẻ tín dụng cho một người trung gian với lý do mang về ngân hàng bảo quản.

FBI cảnh báo rằng các cuộc gọi này đặc biệt nguy hiểm trong mùa mua sắm cuối năm. Người dùng thường chi tiêu nhiều hơn, mua sắm trên những website hoặc từ các nhà bán lẻ chưa từng sử dụng trước đó. Khi nhận được cuộc gọi nói rằng có giao dịch lạ, nhiều người dễ tin rằng điều đó là có thật.

Người dùng cần làm gì để mua sắm an toàn hơn?

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã xác thực hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào qua điện thoại.

Chủ động cúp máy và tự liên hệ lại ngân hàng thông qua số điện thoại chính thức được công bố trên website, hoặc mặt sau thẻ ngân hàng.

