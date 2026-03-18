Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những cuộc gọi dạng này

(PLO)- Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên gọi lại các số điện thoại lạ, đặc biệt là những số có dấu hiệu dưới đây.

Mới đây, Công an xã Krong (Gia Lai) đã cảnh báo người dân về tình trạng tội phạm mạng sử dụng các số điện thoại lạ, có đầu số quốc tế hoặc số máy dài bất thường để thực hiện cuộc gọi rồi tắt ngay lập tức. Mục đích của hành vi này là kích thích sự tò mò của người nhận để họ gọi lại.

Khi người dùng gọi lại, rủi ro đầu tiên có thể xảy ra là phát sinh cước phí cao, đặc biệt nếu đó là số quốc tế hoặc số dịch vụ. Ngoài ra, người nghe còn có thể bị khai thác thông tin cá nhân nếu đầu dây bên kia đưa ra các yêu cầu bất thường.

Người dùng nên cảnh giác các số điện thoại dài, cuộc gọi nhỡ. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo các chuyên gia an ninh mạng, khi xác định số điện thoại còn hoạt động, các đối tượng sẽ tiếp cận lại bằng những kịch bản tinh vi hơn, như mạo danh tổ chức tài chính hoặc cơ quan chức năng để dẫn dụ nạn nhân cung cấp mã xác thực, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản.

Để hạn chế rủi ro, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên gọi lại các số lạ, cuộc gọi nhỡ, đặc biệt là những số có dấu “+” phía trước hoặc dãy số dài bất thường. Đồng thời, không cung cấp mã xác thực, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân cho bất kì ai thông qua điện thoại.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng của nhà mạng như My Viettel, My MobiFone hoặc My VNPT để báo cáo, chặn các số điện thoại rác, làm phiền hoặc có dấu hiệu lừa đảo.

Ví dụ như đối với ứng dụng My Viettel, người dùng chỉ cần gõ vào khung tìm kiếm từ khóa vcall, và chọn tiện ích Vcall ID. Tiếp theo, bạn hãy cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập danh bạ và nhật ký cuộc gọi, cập nhật danh sách số điện thoại làm phiền…

Khi có cuộc gọi rác hoặc làm phiền, tự động ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo. Ngoài ra, bạn cũng có thể chủ động báo cáo số điện thoại rác, lừa đảo trong mục Báo cáo làm phiền - Báo cáo.

Báo cáo cuộc gọi rác thông qua ứng dụng của nhà mạng. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, việc chủ động sử dụng các ứng dụng của nhà mạng không chỉ giúp quản lý thuê bao hiệu quả, mà còn bảo vệ bạn khỏi các cuộc gọi làm phiền, lừa đảo ngày càng tinh vi.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể đăng ký tham gia danh sách không quảng cáo bằng cách soạn tin nhắn DK DNC gửi 5656 (miễn phí), giúp hạn chế tối đa các cuộc gọi và tin nhắn quảng cáo không mong muốn. ⁠

