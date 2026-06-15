4 thói quen dùng điện thoại của Gen Z khiến thế hệ trước khó hiểu

(PLO)- Điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân với hầu hết mọi người, nhưng cách sử dụng thiết bị này đang có sự khác biệt khá lớn giữa các thế hệ.

Theo BGR, nhiều thói quen của Gen Z (1997 - 2012) có thể khiến không ít người thuộc thế hệ Millennials (sinh trong khoảng thời gian từ năm 1981 - 1996) cảm thấy khó hiểu, thậm chí ngược với những gì họ từng quen thuộc.

Một trong số đó là việc bật chế độ Không làm phiền gần như cả ngày. Với nhiều người Millennials, điện thoại là công cụ để luôn sẵn sàng phản hồi tin nhắn, cuộc gọi hoặc thông báo công việc.

Trong khi đó, không ít người thuộc Gen Z lại chủ động tắt thông báo để tránh bị phân tâm. Họ cho rằng không nhất thiết phải phản hồi mọi thứ ngay lập tức và có quyền quyết định khi nào muốn kết nối với người khác.

Một khác biệt nữa là cách Gen Z nhìn nhận việc dùng loa ngoài ở nơi công cộng. Nhiều khảo sát cho thấy phần lớn người lớn tuổi xem đây là hành động thiếu lịch sự. Tuy nhiên, tỷ lệ người trẻ chấp nhận điều này lại cao hơn đáng kể.

Theo các chuyên gia về ứng xử, điều này có thể xuất phát từ việc Gen Z lớn lên cùng smartphone và có cái nhìn thoải mái hơn về việc sử dụng thiết bị di động ở nơi công cộng.

Nhiều thói quen sử dụng điện thoại của Gen Z khiến không ít người cảm thấy bất ngờ. Ảnh minh họa: AI

Gen Z cũng đang góp phần phổ biến trở lại tin nhắn thoại. Thay vì gọi điện hoặc gõ từng dòng tin nhắn dài, nhiều người trẻ thích ghi âm nhanh rồi gửi cho người nhận. Cách giao tiếp này giúp truyền tải cảm xúc và ngữ điệu tốt hơn văn bản, đồng thời tránh cảm giác căng thẳng khi phải thực hiện một cuộc gọi trực tiếp.

Có lẽ điều khiến nhiều Millennials bất ngờ nhất là sự trở lại của điện thoại gập đời cũ, hay còn gọi là "dumbphone". Trong khi thế hệ trước từng háo hức chuyển từ điện thoại gập sang smartphone, một bộ phận Gen Z lại đang tìm cách giảm thời gian sử dụng màn hình bằng cách quay về các thiết bị đơn giản hơn. Xu hướng này được cho là xuất phát từ cảm giác mệt mỏi với việc luôn phải kết nối và nhận thông báo liên tục.

Dĩ nhiên, không phải mọi người thuộc Gen Z đều có những thói quen kể trên. Tuy nhiên, những thay đổi này cho thấy cách các thế hệ tiếp cận công nghệ đang ngày càng khác nhau.

Nếu Millennials từng xem smartphone là biểu tượng của sự kết nối liên tục, thì nhiều người trẻ ngày nay lại quan tâm nhiều hơn đến việc kiểm soát sự kết nối đó.

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