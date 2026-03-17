Ứng dụng VNeID 2.2.7 vừa có thay đổi mới, người dùng nên biết để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư vừa phát hành ứng dụng VNeID 2.2.7, bổ sung một số thông tin liên quan đến bầu cử và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Ứng dụng VNeID 2.2.7 hiện được cung cấp miễn phí trên kho ứng dụng. Ảnh: TIỂU MINH

Các tính năng mới trên ứng dụng VNeID 2.2.7

Để có thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng mới, bạn đọc có thể cập nhật ứng dụng VNeID thông qua Google Play hoặc App Store.

Trước đó không lâu, công an một số tỉnh thành đã lên tiếng cảnh báo chiêu lừa hướng dẫn cài đặt VNeID mức 2 giả mạo để chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân. Do đó, người dùng tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID thông qua file APK hoặc liên kết lạ.

Ứng dụng VNeID 2.2.7 được tích hợp các tính năng mới, bao gồm:

1. Bổ sung tiện ích xem địa điểm bầu cử, thay đổi địa điểm bầu cử, xem danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

2. Sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.

Người dân có thể dễ dàng theo dõi các thông tin chính thống về bầu cử ngay trên ứng dụng. Ảnh: TIỂU MINH

