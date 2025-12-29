(PLO)- Mới đây, Di Động Việt và Saolatek đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thử nghiệm ứng dụng UAV vào hoạt động giao hàng tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Lễ ký kết diễn ra tại Vườn Ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao, với sự tham dự của đại diện Sở KH&CN TP.HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cùng lãnh đạo hai doanh nghiệp. Đây được xem là bước đi thử nghiệm ban đầu nhằm đánh giá khả năng ứng dụng UAV trong môi trường đô thị có kiểm soát.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM đánh giá cao hoạt động của 2 đơn vị. Đồng thời cho biết Sở cũng đang tham mưu cho lãnh đạo TP để tiến hành việc thử nghiệm công nghệ này ở một số khu vực khác.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Saolatek, cho biết việc thử nghiệm UAV trong đô thị được tiếp cận theo hướng thận trọng và có kiểm soát.

Theo ông, giai đoạn này không chỉ nhằm kiểm chứng khả năng vận hành thực tế của UAV mà còn góp phần cung cấp dữ liệu, kinh nghiệm cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý đối với UAV dân sự.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Đạt, TGĐ Công ty Cổ phần Công nghệ Di Động Việt, cho rằng doanh nghiệp bán lẻ công nghệ có lợi thế tiếp cận gần với người dùng cuối. Việc tham gia thử nghiệm giúp công ty quan sát rõ hơn cách các công nghệ mới có thể được đưa vào đời sống, thay vì chỉ dừng lại ở ý tưởng hoặc trình diễn công nghệ.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Saolatek (bên trái) và ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO Di Động Việt ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm thử nghiệm ứng dụng UAV vào hoạt động giao hàng tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH

Theo thỏa thuận hợp tác, Saolatek sẽ đóng vai trò đơn vị nghiên cứu và vận hành UAV. Doanh nghiệp này chịu trách nhiệm tổ chức bay, điều khiển thiết bị, bảo đảm an toàn kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan quản lý trong suốt quá trình thử nghiệm. Hoạt động bay được triển khai theo lộ trình từng bước, tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến thiết bị bay không người lái.

Ở chiều ngược lại, Di Động Việt tham gia với vai trò cung cấp hàng hóa cho các chuyến giao thử nghiệm. Doanh nghiệp bố trí nhân sự tại các điểm xuất phát và điểm nhận hàng, đồng thời phối hợp đánh giá chất lượng giao nhận cũng như mức độ an toàn của hàng hóa khi vận chuyển bằng UAV.

Theo kế hoạch, UAV giao hàng có thể hoạt động với tốc độ 40 km/h trong phạm vi 5-10 km.

Thử nghiệm giao hàng trên bộ UAV Dev Kit của Saolatek. Ảnh: TIỂU MINH

Gói hàng được giao chính xác đến vị trí đã định. Ảnh: TIỂU MINH

Người nhận có thể theo dõi đường đi và quan sát hướng nhìn của UAV thông qua camera. Ảnh: TIỂU MINH

