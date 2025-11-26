(PLO)- Sáng ngày 26-11, Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, KHCN và Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM 2025 (WISE HCMC + 2025) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB), đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa TP trở thành đầu tàu kinh tế số và trung tâm công nghệ khu vực.

WISE HCMC+ 2025 là sự kiện thường niên mang tầm quốc tế, nơi trình diễn công nghệ, diễn đàn kết nối đầu tư, kiến tạo chính sách và thúc đẩy hợp tác toàn cầu.

Theo Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của WIPO, Việt Nam xếp thứ 44 trên 139 quốc gia, và hệ sinh thái khởi nghiệp của TP đứng thứ 110 trên 1.000 thành phố toàn cầu theo Startup Blink.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện WISE HCMC+ 2025. Ảnh: TIỂU MINH

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết: “Đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh. TP đặt mục tiêu đến giai đoạn 2025 đến 2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30-40% GRDP và tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số”.

TP cam kết đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường chính sách thuận lợi và tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo vươn tầm quốc tế, bà Thúy nhấn mạnh.

Sự kiện được tổ chức nhằm hiện thực hóa các định hướng lớn của Đảng và TP, cụ thể là triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời thực hiện Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM giai đoạn 2021 đến 2025.

TP.HCM khởi động tuần lễ đổi mới sáng tạo 2025. Ảnh: TIỂU MINH

TP.HCM giữ vững vị thế hệ sinh thái khởi nghiệp dẫn đầu

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, chia sẻ: “TP.HCM hiện là hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất cả nước, thu hút gần một nửa số startup Việt Nam và là nơi đặt trụ sở của ba kỳ lân VNG, MoMo và Sky Mavis.

Trên bản đồ quốc tế, Global Startup Ecosystem Index xếp TP ở vị trí 111 năm 2024 và 110 năm 2025, tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu trong nước. Ở cấp quốc gia, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2025 ghi nhận TP đứng thứ hai toàn quốc với 59.33 điểm, nổi bật ở hạ tầng số, hoạt động R&D và số lượng đăng ký sở hữu trí tuệ".

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó giám đốc Sở KH&CN TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH

TP đang bước vào giai đoạn phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực giai đoạn 2026 đến 2030.

Sự kiện quy tụ gần 200 gian hàng công nghệ và hàng trăm startup

Không gian sự kiện tại SIHUB được thiết kế trải dài qua các tầng, với gần 200 gian hàng trưng bày giải pháp chuyển đổi số, thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các dự án khởi nghiệp tiêu biểu trong nước lẫn quốc tế.

WISE HCMC+ 2025 tạo cơ hội để các startup tiếp cận vốn đầu tư, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác chiến lược, đồng thời mang đến trải nghiệm thực tiễn cho những ai quan tâm đến xu hướng công nghệ và chuyển đổi số.

Lãnh đạo các đơn vị tham quan các gian hàng tại WISE HCMC+ 2025. Ảnh: TIỂU MINH

Ngày khai mạc tập trung vào InnovaTalk, báo cáo các dự án nổi bật và chương trình tôn vinh sáng tạo trong giới trẻ, cùng các hoạt động kết nối nhà đầu tư xoay quanh các xu hướng AI, Fintech, Blockchain và Edtech. Đây cũng là thời điểm các nhà sáng lập chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp và kinh nghiệm gọi vốn thực chiến, tạo không khí sôi nổi và truyền cảm hứng cho cộng đồng khởi nghiệp.

Trong các ngày tiếp theo sẽ diễn ra những hội thảo chuyên sâu và tọa đàm quốc tế, tổng kết các cuộc thi trí tuệ nhân tạo, khám phá Fintech và logistics, đồng thời giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số phục vụ khu vực công.

Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện:

Robot chia sẻ tài liệu tại WISE HCMC+ 2025. Ảnh: TIỂU MINH

Khách tham dự tham quan các gian hàng tại WISE HCMC+ 2025. Ảnh: TIỂU MINH

Các giải pháp hỗ trợ dịch vụ công. Ảnh: TIỂU MINH

Các bạn sinh viên đang trải nghiệm các sản phẩm công nghệ tại WISE HCMC+ 2025. Ảnh: TIỂU MINH

WISE HCMC+ 2025 thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đơn vị nước ngoài. Ảnh: TIỂU MINH

