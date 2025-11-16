Nuoa và Enfarm Agritech dẫn đầu giải thưởng khởi nghiệp 2025

(PLO)- Lễ trao giải Tuổi Trẻ Startup Award 2025 vừa diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, vinh danh 10 gương mặt khởi nghiệp xuất sắc nhất.

Chương trình năm nay mang chủ đề “Cùng AI kiến tạo tương lai”, hướng tới việc truyền cảm hứng, khơi dậy tiềm năng sáng tạo và giới thiệu các startup ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong môi trường, nông nghiệp, giáo dục, y tế và nhiều lĩnh vực khác.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết, đây là mùa thứ 6 chương trình được tổ chức, hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban tổ chức giải thưởng. Ảnh: TIỂU MINH

Sau hơn 2 tháng phát động, chương trình đã nhận về hơn 100 hồ sơ hợp lệ từ các startup trên cả nước. Qua các vòng sơ loại, hội đồng sơ khảo đã chọn ra 10 dự án nổi bật được vinh danh tại đêm Lễ trao giải từ 20 startup tiêu biểu sau vòng chung kết.

Ngoài hai giải chính là “Ngôi sao Khởi nghiệp” (100 triệu đồng) và giải “Cảm hứng Khởi nghiệp” (50 triệu đồng), BTC còn trao 8 giải dấu ấn khởi nghiệp trị giá 30 triệu đồng, cùng hai giải phụ Khởi nghiệp vì Cộng đồng và Khởi nghiệp Bền vững, mỗi giải 10 triệu đồng tiền mặt.

Các startup đạt giải năm nay. Ảnh: TIỂU MINH

Trong sáu mùa tổ chức, Tuổi Trẻ Startup Award đã trở thành bệ phóng cho hơn 1.000 dự án khởi nghiệp, vinh danh hàng trăm startup, đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp thành công.

Chương trình không chỉ tôn vinh thành tích mà còn thúc đẩy kết nối, nâng cao giá trị thương hiệu và khả năng cạnh tranh cho các startup thông qua cơ hội gặp gỡ nhà đầu tư tiềm năng.

Các công ty, startup đạt giải năm nay - Ngôi sao Khởi nghiệp: Nuoa.io - Giải Cảm hứng Khởi nghiệp: Enfarm Agritech - 8 Giải Dấu ấn khởi nghiệp: Skale, Selfomy, Saner.AI, ROMIX, Havy Indoor Farm, EVALLOS, Ecombox, Air City. - Giải Khởi nghiệp vì cộng đồng: HTX môi trường Thành phố - Giải Khởi nghiệp bền vững: Probiotics

