Việt Nam dẫn đầu châu Á với 12.000 lượt tải ứng dụng mỗi phút

(PLO)- Đây là thông tin vừa được Google chia sẻ tại sự kiện App Summit 2025 tại Việt Nam, thu hút hơn 700 nhà phát triển ứng dụng và lãnh đạo cấp cao đến từ Đông Nam Á.

Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng doanh thu trong ứng dụng nhanh nhất

Theo báo cáo, nền kinh tế ứng dụng được dự báo sẽ đạt quy mô 750 tỉ USD vào năm 2030 trên toàn cầu, trong đó châu Á - Thái Bình Dương (APAC) là khu vực dẫn đầu đà tăng trưởng về doanh thu và lượt tải ứng dụng di động.

Dữ liệu từ AppMagic cho thấy doanh thu ngành game và ứng dụng tại Việt Nam đã tăng 65%, dẫn đầu toàn khu vực. Năm 2024, các sản phẩm do lập trình viên Việt phát triển đạt hơn 6 tỉ lượt tải, trong đó 5,7 tỉ lượt từ người dùng quốc tế, tương đương gần 12.000 lượt tải mỗi phút.

Hệ sinh thái Google Play đóng vai trò quan trọng, mang về hơn 2.000 tỉ đồng doanh thu xuất khẩu và tạo khoảng 490.000 việc làm trực tiếp, gián tiếp liên quan đến sản xuất thiết bị và dịch vụ số.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam.

“Việt Nam không chỉ là một thị trường mới nổi, mà còn là một cường quốc ứng dụng toàn cầu. Doanh thu xuất khẩu ấn tượng chứng minh tài năng vượt trội của cộng đồng lập trình viên Việt Nam”, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, nhấn mạnh.

Tại sự kiện, các chuyên gia cũng tiết lộ 10 bí quyết giúp các nhà phát triển tối ưu hóa ứng dụng, trong đó nổi bật là tích hợp AI tạo sinh. Khoảng 90% nhà phát triển game toàn cầu đã sử dụng AI để hỗ trợ các tác vụ như rà soát mã nguồn hay kiểm tra tài nguyên, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian. Ví dụ, nền tảng học trực tuyến Entri tại Ấn Độ đã giảm 40% thời gian nhờ ứng dụng AI.

Google cũng hướng dẫn cách cá nhân hóa trải nghiệm game, sử dụng Vertex AI để tạo nội dung linh hoạt và cập nhật theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, các nhà phát triển được khuyến nghị tối ưu hóa doanh thu qua mua hàng trong ứng dụng (IAP) và quảng cáo trong ứng dụng (IAA), thử nghiệm kênh mới như YouTube Playables, và tham gia các chương trình đào tạo tăng tốc để nâng cao năng lực thiết kế và mở rộng quy mô quốc tế.

Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu ứng dụng

Hội nghị cũng giới thiệu nhiều câu chuyện thành công trong khu vực. Đơn cử như VidioGen, hệ thống AI của ứng dụng Vidio, giúp chuyển nội dung do con người tạo thành video với giọng đọc và hình ảnh AI, tăng tốc sản xuất nội dung. Hay như tại Việt Nam, Vulcan Labs ra mắt Daily Smith, trợ lý AI hỗ trợ lập kế hoạch, soạn thảo email và biên bản họp.

Ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun, chia sẻ: “Các trò chơi như Thetan Arena, thu hút hơn 30 triệu người chơi trong một tháng, chứng minh sáng tạo của người Việt có thể vươn ra thế giới. Google Gemini giúp rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm và tăng 40% lượng nội dung quảng cáo, đảm bảo lợi thế cạnh tranh quốc tế”.

Để thúc đẩy hệ sinh thái, Google giới thiệu Google Play Apps Accelerator, chương trình huấn luyện 12 tuần cho các công ty khởi nghiệp ứng dụng tiềm năng, cùng các sáng kiến Game Design Class và App Design với AI Workshop.

Trước đó, công ty cũng ra mắt bộ sưu tập “Made in Vietnam”, tôn vinh tài năng công nghệ và tinh thần sáng tạo của các nhà phát triển Việt, đồng thời quảng bá những tựa game Việt hàng đầu ra toàn cầu.

