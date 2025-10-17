Đánh giá nhanh bộ đôi máy chơi game cầm tay ROG Xbox Ally và Ally X

(PLO)- Với chip AMD Ryzen Z2 Series, thiết kế công thái học và giao diện Xbox toàn màn hình, bộ đôi máy chơi game cầm tay ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X đang trở thành tâm điểm của giới game thủ.

ROG Xbox Ally gây ấn tượng với thiết kế lấy cảm hứng từ tay cầm Xbox, phần báng lớn ôm trọn lòng bàn tay, cho phép người dùng cầm chắc và thoải mái khi sử dụng trong nhiều giờ. ASUS cho biết, trọng lượng máy chỉ khoảng 670 g, nhẹ hơn nhiều so với các thiết bị cùng phân khúc. Nút bấm, cò và cần điều khiển được tinh chỉnh lại để mang đến độ nảy và phản hồi chính xác hơn.

Thiết bị có màn hình 7 inch Full HD 120 Hz, độ sáng 500 nits, hỗ trợ 100% dải màu sRGB cùng công nghệ AMD FreeSync Premium, cho hình ảnh sắc nét và chuyển động mượt mà trong mọi tựa game. Đi kèm theo đó là hệ thống loa Dolby Atmos và phản hồi rung hai bên tay cầm, giúp game thủ cảm nhận từng cú va chạm hay pha tăng tốc.

Máy chơi game cầm tay ROG Ally có báng cầm to, thoải mái. Ảnh: TIỂU MINH

Trên phiên bản Ally X, ASUS còn tích hợp cò phản hồi xúc giác (Impulse Triggers), công nghệ vốn chỉ thấy trên tay cầm console cao cấp.

Về hiệu năng, ROG Xbox Ally X sử dụng vi xử lý AMD Ryzen AI Z2 Extreme, tăng đến 20% hiệu suất so với thế hệ trước, đồng thời hỗ trợ các tính năng AI phục vụ đồ họa và xử lý thông minh. Máy đi kèm pin 80 Wh, cho thời gian chơi từ 2–6 giờ tùy chế độ. Trong khi đó, bản ROG Xbox Ally được trang bị AMD Ryzen Z2A, tối ưu điện năng cho các tựa game 2D và indie, sử dụng pin 60 Wh với thời lượng lên đến 6 giờ.

Một trong những thay đổi đáng giá nhất là giao diện Xbox Full Screen Experience, cho phép người dùng truy cập trực tiếp vào hệ sinh thái Xbox mà không cần qua giao diện Windows 11. Chỉ cần khởi động máy, người dùng có thể mở Game Pass hoặc chơi các tựa game từ Steam, Epic hay Battle trong cùng một giao diện.

Nút Xbox riêng giúp kích hoạt nhanh Game Bar và điều chỉnh hiệu suất qua Armoury Crate, tạo nên trải nghiệm console “đích thực” trên thiết bị di động.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, máy chơi game cầm tay ROG Xbox Ally có giá chỉ từ 14,99 triệu đồng (Ryzen Z2A, 16 GB RAM, 512 GB SSD), trong khi đó, phiên bản ROG Xbox Ally X có giá 24,99 triệu đồng (Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB RAM, 1 TB SSD).

