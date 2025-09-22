Thị trường phụ kiện gaming hưởng lợi từ sức tăng của ngành game

(PLO)- Ngành game thế giới đang bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định, mở ra cơ hội lớn cho mảng phụ kiện gaming và thiết bị hỗ trợ game thủ.

Theo báo cáo của Newzoo, doanh thu ngành game toàn cầu năm 2025 dự kiến đạt 188,9 tỉ USD, tăng 3,4% so với năm 2024. Trong đó, game di động chiếm hơn 100 tỉ USD, còn lại thuộc về console và PC.

Tại Việt Nam, doanh thu ngành game được ước tính đạt 1,66 tỉ USD trong năm nay, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 9,8%/năm, báo cáo của TikTok và Sensor Tower tiết lộ.

Thị trường doanh thu game trên từng nền tảng. Ảnh: Newzoo

Niềm yêu thích đặc biệt của người dùng đối với các trò chơi trên điện thoại là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển vượt bậc của ngành game Việt Nam.

Bên cạnh đó, sức hút từ quy mô thị trường cũng khiến các hãng phụ kiện phải liên tục cải tiến thiết bị. Đơn cử như mới đây tại sự kiện Logitech G Play 2025, hãng công nghệ Thụy Sĩ đã giới thiệu mẫu chuột PRO X SUPERLIGHT 2c nặng chỉ 51g, bàn phím cơ G515 RAPID TKL với công tắc analog từ tính tốc độ cao, cùng tai nghe không dây đa nền tảng.

Bộ 3 phụ kiện gaming không thể thiếu dành cho game thủ.

Những thiết bị này đều hướng đến nhóm game thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng cho thấy nhu cầu ngày càng phổ biến của người dùng phổ thông: Chuột nhẹ để chơi lâu không mỏi, bàn phím phản hồi nhanh trong eSports, hay tai nghe kết nối đa dạng phục vụ cả game và liên lạc.

Không riêng gì Logitech, các hãng khác như Razer cũng mở rộng dòng bàn phím cơ nhỏ gọn, Corsair tập trung vào tai nghe pin lâu, SteelSeries bổ sung chuột phân khúc cao cấp...

Có thể thấy, một xu hướng đang nổi bật hiện nay là sự kết hợp phần cứng và phần mềm. Logitech có G HUB Games, cho phép người dùng gom game từ nhiều nền tảng về một thư viện duy nhất, đồng thời cá nhân hóa thiết bị và chia sẻ cấu hình cộng đồng. Các hãng khác cũng có giải pháp tương tự, nhằm tăng sự gắn kết dài hạn của game thủ.

Tại Việt Nam, thị trường phụ kiện gaming cũng ghi nhận sự sôi động nhờ eSports ngày càng phổ biến. Tại sự kiện Vietnam GameVerse 2025 hồi tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC ước tính Việt Nam hiện có hơn 50 triệu game thủ.

Trong đó nhóm người trẻ chiếm tỉ lệ lớn và có xu hướng chi tiêu mạnh cho các thiết bị gaming để nâng cao trải nghiệm. Điều này thúc đẩy nhu cầu mua chuột, bàn phím, tai nghe, vốn được coi là “bộ ba” cơ bản trong mọi dàn PC gaming.

Các chuyên gia nhận định, khi doanh thu ngành game toàn cầu cán mốc gần 190 tỉ USD, mảng phụ kiện không còn là “phần bổ sung” mà trở thành trụ cột quan trọng. Sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, đồng thời buộc các hãng phải sáng tạo và cải tiến để giữ thị phần trong cuộc đua ngày càng khốc liệt.

