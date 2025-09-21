iPhone 17 Pro bị tố dễ trầy xước

(PLO)- Apple vừa chính thức trình làng iPhone 17 Pro với thiết kế mới, nhưng sản phẩm này lại vướng phải một vấn đề cũ, độ bền của lớp vỏ nhôm.

Ngay trong ngày ra mắt, nhiều báo cáo từ các cửa hàng Apple tại Hồng Kông, Thượng Hải và London ghi nhận các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max màu xanh đậm, cũng như iPhone Air màu đen, xuất hiện vết xước chỉ sau vài giờ trưng bày.

Đáng chú ý, thế hệ iPhone năm nay quay lại sử dụng khung nhôm, vật liệu từng được Apple quảng cáo là chống trầy xước tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lớp hoàn thiện màu tối trên nhôm anod hóa vẫn dễ bị trầy, gợi nhớ đến vụ lùm xùm “Scuffgate” của iPhone 5 hồi năm 2012.

Trên các diễn đàn công nghệ như Weibo và X (Twitter), người dùng liên tục chia sẻ hình ảnh những vết xước trên iPhone 17 Pro.

Không chỉ riêng Apple, các đối thủ như Samsung cũng từng gặp tình trạng bong tróc lớp sơn trên Galaxy S25 Ultra dù sử dụng khung titan và kính Gorilla Armor 2, hay Galaxy Z Fold 6 với lớp hoàn thiện titan. Điều này cho thấy, bất kể vật liệu nào, lớp sơn màu vẫn là điểm yếu về độ bền khi sử dụng thực tế.

Việc Apple quảng bá lớp vỏ nhôm mới “bền hơn” khiến người dùng kỳ vọng cao, nhưng đồng thời cũng đặt sản phẩm dưới sự soi xét kỹ lưỡng. Đối với những ai yêu thích các phiên bản màu xanh đậm hoặc đen bóng, việc lựa chọn giữa khoe thiết kế mới, và bảo vệ máy bằng ốp lưng trở thành câu hỏi lớn.

Mặc dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng ốp lưng vẫn là giải pháp an toàn nhất để tránh các vết xước không mong muốn.

iPhone 17 Pro Max màu mới bị phản ánh dễ trầy xước. Ảnh: TIỂU MINH

