Tin công nghệ 20-9: Điều gì xảy ra khi bẻ cong iPhone Air?

(PLO)- Tin công nghệ 20-9 sẽ có các nội dung như điều gì xảy ra khi bẻ cong iPhone Air? Smartphone chính hãng ngày càng áp đảo tại Việt Nam, cuộc đua chip 2 nm nóng lên khi MediaTek bắt tay TSMC, người dùng Windows nên khởi động lại Chrome ngay, Huawei khởi động chương trình “Hạt giống cho Tương lai” mùa 10.

1. Điều gì xảy ra khi bẻ cong iPhone Air?

Không lâu sau khi ra mắt, kênh YouTube JerryRigEverything (chuyên kiểm tra độ bền) đã đưa iPhone Air lên bàn cân.

Trong bài kiểm tra uốn cong, iPhone Air không hề bị gãy dù chịu lực mạnh bằng tay. Thậm chí, sau khi bị bẻ cong, thân máy vẫn trở lại hình dạng ban đầu mà không chịu tổn hại nào đáng kể. Để thử thách giới hạn, chủ kênh phải dùng tới máy móc chuyên dụng trong gara, và chỉ khi chịu lực hơn 90 kg, mặt kính trước mới vỡ. Mặc dù vậy, mặt lưng vẫn nguyên vẹn và màn hình cảm ứng tiếp tục hoạt động bình thường.

Không chỉ chống cong vênh, khả năng chống trầy xước của iPhone Air cũng ghi điểm. Nhờ lớp kính Ceramic Shield 2 thế hệ mới, màn hình gần như không xuất hiện vết xước ở mức độ 6 (theo thang đo độ cứng Mohs), chỉ có vết xước nhẹ ở mức 7, tốt hơn nhiều so với các thế hệ iPhone trước đây.

Qua những bài thử nghiệm khắc nghiệt, iPhone Air đã thể hiện rất tốt và đúng với những lời nhận xét trước đó của Apple. Bạn đọc quan tâm có thể xem video thử nghiệm ngay bên dưới.

2. Smartphone chính hãng ngày càng áp đảo tại Việt Nam

Mới đây, Xiaomi đã chính thức khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Crescent Mall (TP.HCM), đánh dấu bước đi mới trong chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ chính hãng tại Việt Nam.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường smartphone Việt Nam đang cạnh tranh gay gắt, với sự hiện diện mạnh mẽ của Samsung, Apple và Oppo.

Theo số liệu của Canalys, thị phần smartphone chính hãng tại Việt Nam đang tăng trưởng ổn định, trong khi hàng xách tay dần mất lợi thế do chênh lệch giá không còn quá lớn và người dùng ngày càng quan tâm hơn đến bảo hành, hậu mãi.

Tin công nghệ 20-9: Người dùng ngày càng chuộng smartphone chính hãng vì chế độ bảo hành, hậu mãi.

Trong nhiều năm, hàng xách tay từng là lựa chọn quen thuộc vì giá rẻ và có thể tiếp cận sớm sản phẩm mới. Tuy nhiên, nhược điểm về bảo hành và rủi ro nguồn gốc khiến người dùng cân nhắc nhiều hơn. Trường hợp của iPhone là ví dụ rõ nét, khi Apple đưa Việt Nam vào nhóm mở bán sớm từ năm 2022, thị trường iPhone xách tay gần như bị “thu hẹp” rõ rệt.

Các chuyên gia cho rằng, việc Xiaomi tăng tốc mở chuỗi cửa hàng chính hãng có thể tạo ra hiệu ứng tương tự, nhất là khi hãng đang dần khẳng định vị thế tại Đông Nam Á.

Không chỉ mang đến không gian trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái thiết bị từ smartphone, thiết bị đeo, TV đến gia dụng thông minh, Xiaomi Store còn triển khai loạt ưu đãi nhân dịp khai trương. Trong hai ngày 20 và 21-9, người dùng có thể nhận được voucher lên đến 30% cho hóa đơn từ 1 triệu đồng, bốc thăm trúng thưởng, giờ vàng...

Mặc dù vậy, giới quan sát nhận định, sức cạnh tranh của Xiaomi Store sẽ còn phụ thuộc vào chính sách giá, thời gian mở bán sản phẩm mới và khả năng duy trì chuỗi bán lẻ rộng khắp tại Việt Nam.

3. Huawei khởi động chương trình “Hạt giống cho Tương lai” mùa 10

Năm nay, chương trình sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10-2025, mở ra cơ hội cho hàng trăm sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến như 5G, trí tuệ nhân tạo (AI) hay điện toán đám mây. Không chỉ dừng lại ở học thuật, các bạn trẻ còn được tham gia hoạt động nhóm đa văn hóa, giao lưu quốc tế và mở rộng mạng lưới bạn bè toàn cầu.

Điểm nhấn của mùa năm nay là 3 sinh viên xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự “Seeds for the Future Global” tại trụ sở Huawei ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Đây là dịp để sinh viên Việt quảng bá văn hóa dân tộc, đồng thời khẳng định bản lĩnh trong môi trường quốc tế cùng hơn 100 sinh viên ưu tú đến từ nhiều quốc gia.

Sau 9 mùa tổ chức, gần 200 sinh viên Việt Nam đã nhận được học bổng và tham gia các hoạt động của chương trình.

Huawei kỳ vọng mùa thứ 10 sẽ tiếp tục góp phần đào tạo nhân lực ICT chất lượng cao, đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam.

Tin công nghệ 20-9: Huawei khởi động chương trình “Hạt giống cho Tương lai” mùa 10

4. Người dùng Windows nên khởi động lại Chrome ngay

Google vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp, khuyến cáo người dùng Windows nên khởi động lại trình duyệt Chrome ngay lập tức để bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân.

Nguyên nhân là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng CVE-2025-10585 đang bị tin tặc khai thác, cho phép chúng chiếm quyền kiểm soát và đánh cắp thông tin đăng nhập, dữ liệu lưu trữ trên máy tính, tương tự như vụ tấn công bằng mã độc Raven Stealer vừa được phát hiện gần đây.

Google đã phát hành bản vá khẩn cấp cho Chrome phiên bản 140.0.7339.185/186. Dù trình duyệt sẽ tự động cập nhật, nhưng người dùng bắt buộc phải khởi động lại Chrome để hoàn tất quá trình này.

Thống kê mới nhất từ StatCounter cho thấy, dù Microsoft nỗ lực lôi kéo người dùng sang Edge, Chrome vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, vừa vượt mốc 72% thị phần toàn cầu. Trong khi đó, Edge chứng kiến mức giảm từ 13% xuống chỉ còn hơn 11% thị phần kể từ tháng 6.

Tin công nghệ 20-9: Người dùng nên khởi động lại Google Chrome ngay lập tức. Ảnh: TIỂU MINH

5. Cuộc đua chip 2 nm nóng lên khi MediaTek bắt tay TSMC

MediaTek vừa công bố đã phát triển thành công bản thiết kế hệ thống trên chip (SoC) cao cấp đầu tiên sử dụng tiến trình N2P của TSMC, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành bán dẫn.

Theo kế hoạch, sản phẩm này sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2026 và hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt cả về hiệu năng lẫn khả năng tiết kiệm năng lượng.

Tiến trình N2P là phiên bản nâng cấp của công nghệ 2 nm mà TSMC đang theo đuổi, đồng thời là thế hệ đầu tiên áp dụng cấu trúc bóng bán dẫn nanosheet.

So với công nghệ N3E hiện tại, N2P có thể giúp chip tăng hiệu năng đến 18% ở cùng mức tiêu thụ điện năng, giảm khoảng 36% điện năng ở cùng tốc độ và tăng mật độ logic lên 1,2 lần. Đây được xem là lợi thế quan trọng trong bối cảnh các thiết bị di động, máy tính, ô tô điện hay trung tâm dữ liệu đều đòi hỏi giải pháp vừa mạnh mẽ, vừa tiết kiệm năng lượng.

Với lộ trình này, chip 2 nm thương mại đầu tiên của MediaTek dự kiến xuất hiện trên smartphone cao cấp vào năm 2026, mở ra cuộc đua mới giữa các nhà sản xuất chip toàn cầu.

Tin công nghệ 20-9: Chip 2 nm sẽ được thương mại vào năm 2026.

