Người dùng các mẫu điện thoại Samsung này nên cập nhật khẩn cấp

Theo Forbes, mặc dù khẩn cấp nhưng quá trình triển khai bản cập nhật của Samsung không diễn ra đồng loạt như Apple với iPhone, hay Google với Pixel. Bởi lẽ việc phân phối còn phụ thuộc vào khu vực, nhà mạng và lịch trình cập nhật của từng thiết bị, khiến nhiều người dùng phải chờ đợi lâu hơn so với kỳ vọng.

Cụ thể, các mẫu máy thuộc lịch trình cập nhật hàng tháng sẽ nhận bản vá trong tháng này, trong khi các thiết bị cập nhật theo quý hoặc hai năm một lần vẫn chưa rõ thời điểm chính xác sẽ được vá lỗi.

Samsungmagazine cho biết, bản vá bảo mật tháng 9 đến nay mới chỉ xuất hiện trên một số ít mẫu điện thoại Samsung, chủ yếu là các dòng flagship như Galaxy S23, S22 cùng các sản phẩm mới nhất như Galaxy Z Fold7 và Z Flip7. Ngoài ra, Droid Life xác nhận thêm rằng Z Fold5 và Z Flip5 cũng đã nhận được bản cập nhật, tuy nhiên tiến trình này còn tùy thuộc vào từng khu vực địa lý và nhà mạng.

Danh sách các mẫu điện thoại Samsung được thử nghiệm One UI 8

Người dùng điện thoại Samsung nên kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật khẩn cấp.

Để kiểm tra điện thoại Samsung có đủ điều kiện nhận bản cập nhật hay không, người dùng có thể truy cập mục Cài đặt - Cập nhật hệ thống - Kiểm tra bản cập nhật hệ thống. Nếu có bản vá, hãy tải về và cài đặt ngay lập tức để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Vừa qua, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cũng đã triển khai bản cập nhật One UI 8 cho Galaxy S25 trên toàn thế giới, giúp người dùng sở hữu các dòng máy mới nhất có thể yên tâm hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng vẫn cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời gian chờ đợi cập nhật. Việc cài đặt ứng dụng từ những nguồn không rõ ràng hoặc nhấp vào liên kết lạ có thể khiến điện thoại dễ trở thành mục tiêu của tin tặc.

Nếu thiết bị không còn được hỗ trợ cập nhật, đây cũng là thời điểm bạn nên cân nhắc nâng cấp lên dòng máy mới hơn để đảm bảo an toàn.

