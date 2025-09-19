225 ứng dụng Android bạn nên xóa ngay lập tức

(PLO)- Google vừa tiến hành xóa hàng loạt ứng dụng Android độc hại khỏi Play Store sau khi nhận được cảnh báo từ nhóm nghiên cứu bảo mật Human Security.

Theo các nhà nghiên cứu, chiến dịch tấn công mới được gọi là SlopAds, lợi dụng quảng cáo để dụ người dùng cài đặt các ứng dụng tưởng chừng vô hại, nhưng sau đó âm thầm tải về thêm các thành phần độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiết bị.

Điểm đáng chú ý là các ứng dụng này có khả năng “né” các công cụ bảo mật bằng cách kiểm tra nguồn cài đặt. Nếu phát hiện người dùng cài đặt thông qua quảng cáo, ứng dụng sẽ tự động tải thêm mã độc. Ngược lại, nếu truy cập trực tiếp từ Play Store, ứng dụng sẽ không hoạt động bất thường để tránh bị phát hiện.

Nếu thấy thông báo này, iPhone của bạn đang bị tấn công (PLO)- Nếu iPhone bị tấn công, hậu quả không chỉ là mất dữ liệu, mà còn là quyền riêng tư, danh tính và thậm chí cả công việc của bạn có thể bị đe dọa.

Chia sẻ với Forbes, Google cho biết đã xóa toàn bộ các ứng dụng liên quan đến SlopAds khỏi kho ứng dụng, và khuyến cáo người dùng nên bật tính năng Play Protect để tự động phát hiện và cảnh báo các mối nguy hại. Ngoài ra, những ai đã từng cài đặt các ứng dụng này sẽ nhận được cảnh báo và được hướng dẫn gỡ bỏ khỏi thiết bị.

Bạn đọc có thể tham khảo danh sách 225 ứng dụng Android độc hại tại đây.

Theo Human Security, gian lận quảng cáo có vẻ vô hại khi so sánh với phần mềm độc hại đánh cắp thông tin, tuy nhiên thực tế không phải vậy. SlopAds đang cho thấy sự tinh vi ngày càng tăng về mặt kỹ thuật trong cách chúng hoạt động, có thể mang về hàng triệu đô la.

Để đảm bảo an toàn, người dùng nên thường xuyên kiểm tra danh sách ứng dụng đã cài đặt, đồng thời xóa bớt các phần mềm không cần thiết và luôn cập nhật thiết bị.

Tên miền quảng cáo dụ người dùng cài đặt các ứng dụng Android độc hại liên quan đến SlopAds. Ảnh: Human Security

Google cảnh báo người dùng nên xóa các ứng dụng độc hại này ngay (PLO)- Gã khổng lồ công nghệ vừa xóa hàng loạt ứng dụng độc hại khỏi Google Play, tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn nếu người dùng chưa gỡ bỏ chúng khỏi điện thoại Android.