Người dùng iPhone cần thay đổi cài đặt này ngay lập tức

(PLO)- Theo cảnh báo mới nhất từ Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA), người dùng iPhone cần đặc biệt chú ý tới một cài đặt mới trên iOS 26 liên quan đến các phụ kiện có dây.

Nếu bạn vẫn để chế độ “Tự động cho phép khi mở khóa”, iPhone của bạn có thể trở thành mục tiêu của các hình thức tấn công mới như juice jacking và choicejacking.

Juice jacking là một thuật ngữ dùng để chỉ một loại tấn công mạng thông qua các cổng sạc USB công cộng, như ở sân bay, khách sạn, quán cà phê hoặc trung tâm thương mại. Khi người dùng điện thoại kết nối vào cổng sạc này, kẻ tấn công có thể lợi dụng để cài đặt phần mềm độc hại hoặc đánh cắp dữ liệu từ thiết bị.

Tuy nhiên, mối đe dọa mới mang tên choicejacking còn nguy hiểm hơn khi nó có thể vượt qua các biện pháp bảo vệ hiện tại, đánh lừa iPhone nhận diện sai về loại phụ kiện kết nối.

Chuyên gia bảo mật Adrianus Warmenhoven của NordVPN cho rằng, cổng USB công cộng có mức độ rủi ro cao. Chỉ với một thao tác cho phép kết nối dữ liệu, thông tin cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

Người dùng iPhone nên tắt cài đặt này sau khi cập nhật iOS 26.

Để hạn chế rủi ro bị đánh cắp dữ liệu, người dùng iPhone có thể vào Settings (cài đặt) - Privacy & Security (quyền riêng tư và bảo mật) - Wired Accessories (phụ kiện có dây), sau đó thiết lập lại thành Always Ask (luôn hỏi) hoặc Always for new accessories (luôn hỏi phụ kiện mới) thay vì tự động cho phép.

Đây là cách đơn giản để bảo vệ dữ liệu cá nhân trước các hình thức tấn công ngày càng tinh vi trên smartphone.

