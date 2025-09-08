Google bắt đầu âm thầm theo dõi iPhone của bạn

(PLO)- Gần đây, Google đã triển khai một hình thức mới để theo dõi iPhone, khiến nhiều người dùng lo ngại về việc dữ liệu cá nhân bị thu thập mà không hề hay biết.

Dấu vân tay kỹ thuật số

Sau khi ngừng sử dụng cookie để theo dõi người dùng, Google đã chuyển sang sử dụng dấu vân tay kỹ thuật số (digital fingerprinting). Đây là kỹ thuật tổng hợp hàng loạt dữ liệu từ thiết bị như địa chỉ IP, loại máy, hệ điều hành, múi giờ, thiết lập phần mềm… để tạo ra một mã nhận diện duy nhất cho từng người dùng.

Thậm chí ngay cả khi bạn không sử dụng trình duyệt Chrome, mà chọn Safari trên iPhone, dấu vân tay kỹ thuật số vẫn được Google thu thập âm thầm.

Theo các chuyên gia bảo mật, trình duyệt web chính là “trung tâm” của hoạt động theo dõi, bởi đây là nơi người dùng mua sắm, làm việc, giải trí và thể hiện thói quen cá nhân.

Dữ liệu duyệt web có thể tiết lộ chi tiết về cuộc sống, sở thích, thậm chí là công việc của mỗi người. Không ai muốn lịch sử duyệt web của mình bị công khai hoặc sử dụng vào mục đích quảng cáo, phân tích hành vi.

Tuy nhiên, chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể hạn chế được việc này và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể hạn chế được việc Google theo dõi iPhone. Ảnh: AI

Apple tăng cường bảo vệ người dùng trên iOS 26

Để đối phó với hình thức theo dõi mới, Apple đã bổ sung tính năng bảo vệ dấu vân tay kỹ thuật số trên iOS 26. Người dùng iPhone có thể kích hoạt ngay tính năng này trong phần Cài đặt của Safari - Nâng cao - Bảo vệ theo dõi và dấu vân tay nâng cao. Theo mặc định, tính năng này chỉ áp dụng cho chế độ Duyệt riêng tư, nhưng trên iOS 26, nó sẽ được mở rộng cho toàn bộ quá trình duyệt web.

Cách chặn Google theo dõi iPhone. Ảnh: idownloadblog

Cơ chế hoạt động của tính năng này là tạo ra các dữ liệu giả hoặc vô nghĩa nhằm đánh lừa các hệ thống theo dõi, khiến việc nhận diện thiết bị trở nên khó khăn hơn. Do đó, các trình theo dõi sẽ khó phân biệt thiết bị của bạn với hàng triệu thiết bị khác, giúp bảo vệ quyền riêng tư hiệu quả hơn.

Nếu đang sử dụng Safari trên máy Mac, bạn chỉ cần mở trình duyệt, truy cập vào phần cài đặt, sau đó chuyển sang mục Privacy - Advanced - Use advanced tracking and fingerprinting protection - in all browsing.

Cách chặn Google theo dõi khi sử dụng máy Mac. Ảnh: TIỂU MINH

Khác với cookie, người dùng có thể từ chối hoặc xóa cookie theo dõi, nhưng dấu vân tay kỹ thuật số lại hoạt động âm thầm và không có cơ chế từ chối rõ ràng.

Theo các thử nghiệm, việc kích hoạt tính năng bảo vệ dấu vân tay trên Safari không gây ra sự cố bất thường khi duyệt web. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng tính năng này chỉ áp dụng cho Safari, trong khi dấu vân tay kỹ thuật số vẫn có thể được sử dụng trên các ứng dụng, nền tảng và thiết bị khác như TV thông minh, máy chơi game, điện thoại Android…

