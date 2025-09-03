Nếu thấy cảnh báo này, Facebook của bạn đang bị hack

(PLO)- Người dùng Facebook đang phải đối mặt với một chiến dịch tấn công mạng tinh vi, giả mạo thông báo chính thức từ nền tảng để đánh cắp tài khoản Facebook.

Theo báo cáo của Kaspersky, đầu tiên, kẻ tấn công gửi đến người dùng những thông báo có hình thức giống hệt tin nhắn từ Facebook, thường mang nội dung rằng tài khoản sẽ bị khóa trong vòng 7 ngày. Đi kèm theo đó là nút “Kháng cáo” nhằm thuyết phục nạn nhân bấm vào để giữ lại quyền truy cập.

Nếu làm theo, người dùng sẽ bị dẫn tới một trang web giả mạo và được yêu cầu tải về tập tin mang tên “tập lệnh kháng cáo”. Đây thực chất là StealC v2, phần mềm độc hại có khả năng thu thập mật khẩu, cookie trình duyệt, dữ liệu ví tiền điện tử và thậm chí cả ảnh chụp màn hình của thiết bị.

Thông báo giả mạo nhằm đánh cắp tài khoản Facebook. Ảnh: Kaspersky

StealC v2 là phiên bản nâng cấp của StealC, xuất hiện từ năm 2025, với khả năng tấn công mạnh hơn. Chiến dịch này được phát hiện khởi nguồn từ châu Á và hiện đã lan rộng sang Mỹ, châu Âu, trở thành mối đe dọa toàn cầu.

Nguy hiểm ở chỗ kẻ gian không cần khai thác lỗ hổng kỹ thuật phức tạp, mà chỉ lợi dụng tâm lý sợ mất tài khoản của người dùng để tạo cảm giác khẩn cấp, khiến nhiều người vội vàng làm theo chỉ dẫn mà không kiểm tra kỹ.

Facebook hiện cũng đã phát đi cảnh báo về chiến dịch lừa đảo này. Nền tảng cho biết những đường dẫn trong các thông báo giả mạo có thể trông rất hợp pháp, nhưng thực tế lại dẫn tới các trang web nguy hiểm. Một khi nhập thông tin hoặc cài đặt tập tin lạ, người dùng không chỉ bị đánh cắp tài khoản Facebook mà còn có nguy cơ bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị từ xa.

Cảnh giác với các thông báo khóa tài khoản Facebook giả mạo. Ảnh minh họa

Chuyên gia an ninh mạng của Kaspersky nhận định rằng, các chiến dịch tấn công như StealC v2 cho thấy mức độ tinh vi ngày càng cao của tội phạm mạng.

Người dùng tuyệt đối không nhấp vào liên kết lạ, hãy truy cập trực tiếp trang web chính thức của Facebook để kiểm tra khi nhận được cảnh báo bảo mật. Ngoài ra, việc bật xác thực hai yếu tố với ứng dụng chuyên dụng thay vì tin nhắn SMS cũng giúp giảm thiểu nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản.

Nếu phát hiện tài khoản bị xâm phạm, bạn hãy truy cập vào trang hỗ trợ chính thức của Facebook để lấy lại quyền kiểm soát tại https://www.facebook.com/help.

