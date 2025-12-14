Nút ‘không thích’ mới trên Facebook có chức năng gì?

(PLO)- Nút ‘không thích’ (dislike) mới trên Facebook cho phép người dùng bày tỏ sự không đồng tình hoặc phản đối đối với một bình luận cụ thể, thay vì chỉ có tùy chọn ‘thích’ (like) như trước đây.

Theo ghi nhận, nút ‘không thích’ (dislike) hiện đã xuất hiện trong phần bình luận trên ứng dụng Facebook dành cho các thiết bị di động. Trước đó, Meta từng thử nghiệm tính năng này dưới dạng nút ‘gây khó chịu’ (Annoying) với biểu tượng mũi tên hướng xuống. Trong đợt thử nghiệm mới, nút phản hồi đã được hiển thị rõ ràng hơn với tên gọi ‘Không thích’ (dislike).

Khác với nút ‘thích’ (like) vốn dùng để thể hiện sự ủng hộ, thì nút ‘không thích’ (dislike) cho phép người dùng bày tỏ cảm xúc không đồng tình đối với các bình luận bị cho là xúc phạm, gây hiểu nhầm hoặc lạc đề.

Tuy nhiên, tính năng này hiện mới chỉ có trên ứng dụng di động và chưa xuất hiện trên phiên bản web. Người dùng cần cập nhật ứng dụng Facebook để kiểm tra xem tính năng này đã được kích hoạt hay chưa.

Facebook bổ sung thêm nút 'không thích' (dislike) trong phần bình luận.

Theo Meta, mục tiêu chính của nút ‘không thích’ (dislike) không phải để tạo ra cơ chế tranh luận đối đầu, mà nhằm cung cấp thêm tín hiệu phản hồi cho hệ thống kiểm duyệt nội dung. Những phản hồi này giúp Facebook nhận diện tốt hơn các bình luận có vấn đề, từ đó cải thiện chất lượng thảo luận trên nền tảng.

Đáng chú ý, số lượt ‘không thích’ (dislike) sẽ không được hiển thị công khai, khác với hệ thống bỏ phiếu phản đối (downvote) trên Reddit, nơi số phiếu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hiển thị của bình luận. Trên Facebook, khi người dùng nhấn ‘không thích’ (dislike), bình luận đó sẽ bị ẩn và đồng thời gửi tín hiệu phản hồi về cho hệ thống.

Meta hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch triển khai rộng rãi. Tính năng ‘không thích’ (dislike) vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ được mở rộng dần nếu mang lại hiệu quả tích cực.

Trước đây, Facebook từng lo ngại tính năng này có thể làm gia tăng sự tiêu cực. Tuy nhiên, động thái thử nghiệm hiện nay cho thấy nền tảng đang tìm cách cân bằng giữa tương tác tích cực và nhu cầu phản hồi thực tế của người dùng, trong bối cảnh áp lực kiểm duyệt nội dung ngày càng gia tăng.

