Tin công nghệ 6-1: Ai là người đứng sau tài khoản X của Nhà Trắng?

1. Ai là người đứng sau tài khoản X của Nhà Trắng?

Một đoạn video đăng trên tài khoản X (trước đây là Twitter) chính thức của Nhà Trắng mới đây đã thu hút hàng chục triệu lượt xem, đồng thời tạo ra nhiều tranh luận.

Video này sử dụng hình thức dựng nhanh, kết hợp các phát biểu liên quan đến chính sách đối ngoại của Mỹ cùng nhạc nền mang phong cách phổ biến trên mạng xã hội. Cách thể hiện này khác đáng kể so với giọng điệu chuẩn mực vốn quen thuộc của các tài khoản chính thức thuộc chính phủ Mỹ trước đây.

Ngay sau khi video lan truyền, một số người dùng mạng xã hội đưa ra các bình luận mang tính suy đoán về việc ai là người trực tiếp tham gia xây dựng nội dung hoặc định hình phong cách cho tài khoản X của Nhà Trắng. Trong đó, tên Barron Trump, con trai út 19 tuổi của Tổng thống Donald Trump, được nhắc đến trong các cuộc thảo luận không chính thức trên mạng xã hội, chủ yếu dựa trên cảm nhận cá nhân về phong cách nội dung.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ xác nhận nào từ Nhà Trắng hay từ Barron Trump về việc cá nhân này tham gia quản lý hoặc vận hành tài khoản X chính thức của Nhà Trắng.

Theo thông lệ, các tài khoản mạng xã hội của chính quyền liên bang Mỹ thường do đội ngũ truyền thông chuyên trách quản lý, với quy trình kiểm duyệt và phê duyệt nội dung rõ ràng.

Các chuyên gia truyền thông cho rằng tranh luận xoay quanh đoạn video phản ánh sự thay đổi trong cách các cơ quan nhà nước tiếp cận nền tảng số. Việc sử dụng ngôn ngữ hình ảnh, âm nhạc và định dạng quen thuộc với người dùng mạng xã hội trẻ giúp nội dung lan tỏa nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng làm mờ ranh giới giữa thông tin chính sách và nội dung mang tính giải trí.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về phong cách đăng tải mới này. Những trao đổi xoay quanh danh tính người đứng sau các bài đăng chủ yếu xuất phát từ cộng đồng mạng và chưa có cơ sở xác thực.

2. Samsung giới thiệu TV Micro RGB 130 inch tại CES 2026

Tại CES 2026, Samsung đã giới thiệu mẫu TV Micro RGB 130 inch, được hãng công bố là màn hình Micro RGB lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, TV Micro RGB 130 inch sử dụng công nghệ Micro RGB, trong đó mỗi điểm ảnh phát ra ánh sáng từ ba màu cơ bản đỏ, lục và lam riêng biệt. Màn hình được trang bị bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro, kết hợp các công nghệ tăng cường màu sắc và dải tương phản nhằm cải thiện khả năng hiển thị ở cả vùng sáng và vùng tối.

Samsung cho biết mẫu TV này có khả năng tái tạo toàn bộ không gian màu BT.2020 và đã được tổ chức VDE chứng nhận về độ chính xác màu sắc. Đi kèm theo đó là công nghệ chống chói Glare Free giúp giảm phản xạ ánh sáng trong các môi trường có độ sáng cao.

Về thiết kế, TV Micro RGB 130 inch sở hữu khung viền lớn, hướng đến việc hòa vào không gian như một mặt phẳng hiển thị cố định thay vì một thiết bị điện tử thông thường. Thiết kế Timeless Frame được Samsung phát triển dựa trên triết lý kết hợp giữa công nghệ và yếu tố thẩm mỹ, đồng thời tích hợp hệ thống âm thanh trực tiếp trong khung màn hình.

Thiết bị hỗ trợ các chuẩn hình ảnh và âm thanh như HDR10+ Advanced và Eclipsa Audio. Bên cạnh đó, Samsung cũng tích hợp các tính năng dựa trên trí tuệ nhân tạo, bao gồm tìm kiếm bằng hội thoại, gợi ý nội dung và một số công cụ hỗ trợ trải nghiệm người dùng.

3. Các tính năng mới trên iOS 26.2 beta 3

Apple vừa phát hành iOS 26.3 beta 2, mở rộng quá trình thử nghiệm trước khi ra mắt bản chính thức vào cuối tháng 1-2026.

Một trong những điểm nhấn của bản beta này là cải tiến hệ thống thông báo cho đồng hồ thông minh bên thứ ba tại thị trường châu Âu.

Trước đây, iPhone chỉ hỗ trợ gửi thông báo tới Apple Watch, nhưng trong lần cập nhật này Apple bổ sung tùy chọn để người dùng lựa chọn một thiết bị đeo không phải Apple Watch nhận thông báo trực tiếp từ iPhone. Tính năng này được phát triển nhằm tuân thủ các quy định mới tại Liên minh châu Âu về quyền chọn thiết bị và khả năng tương tác rộng rãi hơn với phụ kiện bên ngoài.

Bên cạnh đó, iOS 26.3 Beta 2 cũng được tinh chỉnh để giúp người dùng chuyển dữ liệu từ Android sang iPhone dễ dàng hơn.

Apple cũng đưa ra bản thử nghiệm của iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 và visionOS 26.3 cùng lúc, cho thấy hãng đang chuẩn bị đồng bộ cập nhật trên đa nền tảng trong hệ sinh thái.

4. Intel ra mắt Core Ultra Series 3 tại CES 2026

Intel Core Ultra Series 3 được sản xuất trên tiến trình Intel 18A. Đây là nền tảng được Intel định vị cho thế hệ AI PC mới, hướng đến cả máy tính cá nhân lẫn các hệ thống điện toán biên.

Theo Intel, Core Ultra Series 3 sẽ xuất hiện trên hơn 200 mẫu laptop từ nhiều đối tác sản xuất toàn cầu. Dòng vi xử lý này tập trung vào cân bằng giữa hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng, đồng thời mở rộng khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây.

Một điểm đáng chú ý của Core Ultra Series 3 là việc bổ sung phân khúc Intel Core Ultra X9 và X7, hướng đến các mẫu laptop hiệu năng cao. Các vi xử lý này được tích hợp đồ họa Intel Arc với quy mô lớn hơn, tối đa 16 nhân CPU, 12 nhân đồ họa Xe và bộ xử lý AI chuyên dụng (NPU) đạt 50 TOPS.

Song song với nền tảng cho PC, Intel cũng lần đầu đưa Core Ultra Series 3 vào các thiết bị điện toán biên. Các phiên bản này đã được chứng nhận cho môi trường công nghiệp, cho phép vận hành ổn định liên tục và trong dải nhiệt độ rộng, phục vụ các lĩnh vực như robot, thành phố thông minh, tự động hóa và y tế.

Intel cho biết năng lực xử lý AI tại vùng biên được cải thiện rõ rệt, đặc biệt với các mô hình thị giác máy tính, phân tích video và mô hình ngôn ngữ lớn. Việc tích hợp CPU, GPU và NPU trên cùng một SoC được kỳ vọng giúp giảm độ phức tạp hệ thống và chi phí triển khai.

Theo kế hoạch, các mẫu laptop sử dụng Intel Core Ultra Series 3 sẽ bắt đầu lên kệ tại một số thị trường từ cuối tháng 1-2026, trong khi các hệ thống điện toán biên dự kiến xuất hiện từ quý II năm 2026.

