Đừng trả lời những tin nhắn này trên điện thoại

(PLO)- Mới đây, FBI đã phát đi cảnh báo khẩn về một hình thức lừa đảo mới thông qua tin nhắn hiện đang gia tăng nhanh chóng.

Cảnh báo được đưa ra sau khi cơ quan này ghi nhận nhiều vụ việc các đối tượng xấu gửi tin nhắn giả danh “quan chức cấp cao đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu” để tiếp cận nạn nhân.

Tin nhắn ban đầu thường mang nội dung ngắn, tạo cảm giác trang trọng hoặc khẩn cấp, sau đó nhanh chóng dụ người nhận chuyển sang các nền tảng nhắn tin mã hóa như Signal, WhatsApp hoặc Telegram.

Theo FBI, đây là bước đi có chủ đích. Khi cuộc trò chuyện được đưa sang các ứng dụng nhắn tin bảo mật, kẻ lừa đảo sẽ từng bước xây dựng lòng tin, thậm chí đưa ra những lời mời nghe có vẻ khó tin như sắp xếp cuộc gặp với các quan chức cấp cao. Mục tiêu cuối cùng không phải là các cuộc hẹn, mà là đánh cắp dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Cụ thể, các đối tượng thường sẽ tìm cách thuyết phục nạn nhân chia sẻ mã xác thực. Đây là loại mã có thể cho phép kẻ tấn công đồng bộ thiết bị của chúng với danh bạ của nạn nhân, từ đó mở rộng phạm vi lừa đảo.

Trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin cá nhân, tài liệu nội bộ, hoặc thậm chí chuyển tiền với những lý do được dựng lên rất tinh vi.

Người dùng không nên trả lời các tin nhắn lạ trên điện thoại. Ảnh minh họa: AI

FBI nhấn mạnh, với sự phát triển của công nghệ AI, các tin nhắn lừa đảo, hình ảnh, video ngày càng giống thật, khiến người dùng khó phân biệt bằng cảm quan thông thường. Ngoài ra, các đối tượng còn dựng sẵn website giả, sử dụng tên miền gần giống với trang web chính thức để đánh lừa nạn nhân.

Trước thực trạng này, người dùng nên thận trọng với các tin nhắn từ người lạ, đặc biệt là những người tự xưng là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng hoặc các tổ chức lớn.

Bên cạnh đó, bạn không nên xác minh danh tính của họ bằng cách hỏi ngược lại chính số điện thoại, hoặc tài khoản đang liên lạc, bởi đây có thể chính là kênh do kẻ lừa đảo kiểm soát. Thay vào đó, cần kiểm tra thông qua các nguồn chính thống hoặc liên hệ trực tiếp với các tổ chức liên quan.

Hình thức lừa đảo này vốn không phải là mới bởi nó cũng từng xuất hiện tại Việt Nam, giả mạo nhân viên ngân hàng, cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa người dùng cung cấp thông tin cá nhân.

Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng khó nhận diện, nguyên tắc cốt lõi mà bạn cần nhớ là không vội tin, không phản hồi và không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân cho bất kì ai.

