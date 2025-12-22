Tin công nghệ 22-12: Xu hướng công nghệ xanh đang len sâu vào hạ tầng đô thị

(PLO)- Tin công nghệ 22-12 sẽ có các nội dung như xu hướng công nghệ xanh đang len sâu vào hạ tầng đô thị, Samsung sắp ra mắt smartphone mới để cạnh tranh với iPhone Fold?, KMS Technology bất ngờ mua lại Addepto, SpaceX gặp sự cố phóng tên lửa.

1. Xu hướng công nghệ xanh đang len sâu vào hạ tầng đô thị

Ngày càng có nhiều tòa nhà bắt đầu ứng dụng công nghệ để tối ưu tiêu thụ năng lượng, cải thiện chất lượng không khí và giảm tác động môi trường.

Một trong những ví dụ điển hình tại Việt Nam là Daikin Air Tower (TP.HCM). Tòa nhà này vừa đạt được chứng nhận công trình xanh của LEED (Mỹ) và LOTUS (Việt Nam) ở cấp độ cao nhất Platinum, đồng thời đang trong giai đoạn thẩm định cuối cùng để đạt chứng nhận WELL của Mỹ.

Thay vì chỉ tập trung vào hình thức kiến trúc, công trình này được thiết kế như một hệ sinh thái vận hành, nơi các giải pháp công nghệ về không khí, năng lượng và nước được tích hợp đồng bộ.

Hệ thống điều hòa không khí được xem là trục chính của toàn bộ chiến lược xanh. Tòa nhà sử dụng mô hình HVAC hybrid, giúp tối ưu hiệu suất làm mát trong khi vẫn kiểm soát mức tiêu thụ điện.

Song song đó, chất lượng không khí trong tòa nhà cũng được giám sát liên tục thông qua các cảm biến IAQ. Hệ thống thông gió điều chỉnh lưu lượng gió tươi theo nồng độ CO₂, kết hợp bộ lọc MERV13 và đèn UV Coil để hạn chế bụi mịn và vi sinh.

Một điểm đáng chú ý khác là nền tảng quản lý tòa nhà Marutto ứng dụng AI. Hệ thống này thu thập dữ liệu theo thời gian thực về tải lạnh, mức sử dụng không gian và điều kiện môi trường, từ đó tự động điều chỉnh vận hành để cân bằng giữa tiết kiệm năng lượng và sự thoải mái.

Về năng lượng, tòa nhà tích hợp hệ thống điện mặt trời trên mái với công suất hơn 70 kW, đóng vai trò bổ trợ cho nguồn điện lưới. Nước ngưng tụ từ hệ thống làm mát và nước mưa được thu hồi cho tưới cây và vệ sinh, trong khi vật liệu hoàn thiện được lựa chọn theo tiêu chí phát thải thấp để hạn chế khí VOC.

Diện tích sử dụng trong tòa nhà cũng được thiết kế linh hoạt, từ khu trải nghiệm công nghệ, không gian làm việc đến các khu tiện ích, khuyến khích người sử dụng di chuyển bằng phương tiện thân thiện với môi trường nhờ hệ thống trạm sạc cho xe điện.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng chịu áp lực từ biến đổi khí hậu và tiêu thụ năng lượng, các công trình tích hợp công nghệ xanh đang dần trở thành một phần của hạ tầng hiện đại, thay vì chỉ mang tính thử nghiệm. Điều này cho thấy phát triển bền vững không còn là khẩu hiệu, mà đang được cụ thể bằng công nghệ và tiêu chuẩn rõ ràng.

Tin công nghệ 22-12: Một công trình xanh áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến tại TP.HCM.

2. Samsung sắp ra mắt smartphone mới để cạnh tranh với iPhone Fold?

Theo một số nguồn tin rò rỉ, Samsung đang chuẩn bị ra mắt dòng smartphone màn hình gập mới được gọi là “Wide Fold”.

Thay vì thiết kế màn hình cao và hẹp như Galaxy Z Fold hiện tại, mẫu máy này được cho là sở hữu màn hình trong tỷ lệ 4:3, gần với máy tính bảng.

Thiết kế màn hình này giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm đọc nội dung, làm việc đa nhiệm và sử dụng bút cảm ứng. Khi mở ra, thiết bị cho không gian hiển thị cân đối hơn, hạn chế cảm giác “dài quá mức” vốn là điểm gây tranh cãi trên nhiều smartphone gập dạng sách hiện nay.

Đáng chú ý, hướng đi này được cho là nhằm cạnh tranh với iPhone Fold, mẫu iPhone gập đang được đồn đoán sẽ có thiết kế tương tự.

Việc Samsung sớm tung ra một phiên bản màn hình rộng có thể giúp hãng duy trì lợi thế trước khi Apple chính thức gia nhập thị trường smartphone gập.

Tin công nghệ 22-12: Samsung có thể ra mắt smartphone màn hình gập mới để cạnh tranh với iPhone Fold. Ảnh: Android Authority

3. SpaceX gặp sự cố phóng tên lửa

Theo International Business Times, vụ nổ xảy ra trong quá trình thử nghiệm, khiến tên lửa bị phá hủy hoàn toàn trên không trung. Mảnh vỡ sau đó phân tán trên một khu vực rộng, buộc cơ quan kiểm soát không lưu phải nhanh chóng điều chỉnh lộ trình của nhiều chuyến bay để tránh rủi ro va chạm.

Các chuyên gia hàng không cho biết, dù những khu vực phóng tên lửa thường được kiểm soát chặt chẽ, nhưng mật độ chuyến bay thương mại ngày càng tăng đang khiến việc đảm bảo an toàn trở nên phức tạp hơn.

Phía SpaceX nhấn mạnh rằng các chuyến bay thử nghiệm luôn được lên kế hoạch trong khuôn khổ an toàn, phối hợp với các cơ quan chức năng để hạn chế ảnh hưởng đến không phận dân sự.

Tuy nhiên, sự cố lần này vẫn khiến giới chức và các hãng hàng không phải rà soát lại quy trình phối hợp giữa ngành hàng không và hoạt động phóng vũ trụ.

Tin công nghệ 22-12: SpaceX gặp sự cố phóng tên lửa. Ảnh: Pexels

4. KMS Technology bất ngờ mua lại Addepto

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong doanh nghiệp đang gia tăng mạnh, đặc biệt tại các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ.

Việc mở rộng thông qua sáp nhập và mua lại được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường năng lực triển khai các giải pháp AI, dữ liệu và học máy trên quy mô toàn cầu.

Addepto được biết đến là một trong những công ty tư vấn AI tăng trưởng nhanh tại Ba Lan, với thế mạnh về khoa học dữ liệu và phát triển các mô hình AI cho doanh nghiệp. Việc gia nhập KMS giúp Addepto tiếp cận mạng lưới khách hàng quốc tế rộng hơn, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài thị trường châu Âu.

Theo ông CEO Leo Tucker, việc kết hợp năng lực của KMS với chuyên môn AI và dữ liệu của Addepto sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số ngày càng phức tạp.

Tin công nghệ 22-12: Lãnh đạo KMS Technology và Addepto.

