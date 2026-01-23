Tin công nghệ 23-1: Ai là chủ sở hữu mới của TikTok?

(PLO)- Tin công nghệ 23-1 sẽ có các nội dung như ai là chủ sở hữu mới của TikTok? Vì sao smartphone Vertu khó bị can thiệp từ phần cứng, lộ diện 2 mẫu chip mới cho smartphone cao cấp.

1. Ai là chủ sở hữu mới của TikTok?

Sau nhiều năm đối mặt với nguy cơ bị cấm tại thị trường Mỹ, TikTok cuối cùng đã tìm được “lối thoát” khi đồng ý bán phần lớn quyền kiểm soát hoạt động tại nước này cho một nhóm nhà đầu tư do Mỹ dẫn dắt. Thỏa thuận này được hoàn tất vào ngày 22-1-2026, giúp ứng dụng video ngắn được sử dụng bởi hơn 200 triệu người Mỹ tiếp tục hoạt động trong nước.

Cụ thể, công ty mẹ của TikTok, ByteDance đã thành lập một thực thể mới tại Mỹ có tên TikTok USDS Joint Venture LLC. Trong cấu trúc sở hữu mới, các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế như Oracle, Silver Lake và quỹ đầu tư MGX nắm 80,1 % cổ phần, trong khi ByteDance chỉ giữ 19.9 % còn lại.

Chủ tịch và các lãnh đạo điều hành của thực thể mới phần lớn là người Mỹ, nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo mật dữ liệu và kiểm soát thuật toán.

Theo thỏa thuận, dữ liệu người dùng tại Mỹ sẽ được lưu trữ an toàn trên hệ thống đám mây của Oracle, và các biện pháp bảo mật sẽ được tăng cường để ngăn chặn truy cập từ bên ngoài. Nhóm đầu tư mới cũng đặt trọng tâm vào việc quản lý thuật toán đề xuất video và quy trình kiểm soát nội dung ở thị trường nội địa.

TikTok cho biết sẽ tiếp tục vận hành các dịch vụ chính như quảng cáo và thương mại điện tử, đồng thời hợp tác với nhóm đầu tư mới để đảm bảo người dùng tại Mỹ không bị gián đoạn trải nghiệm. Việc chia cổ phần và kiểm soát mới được đánh giá là bước ngoặt giúp ứng dụng duy trì vị thế tại thị trường lớn nhất thế giới.

Tin công nghệ 23-1: Người dùng tại Mỹ vẫn có thể tiếp tục sử dụng TikTok. Ảnh minh họa: AI

Cách kiểm tra online nhà đất có đang bị thế chấp hay không (PLO)- Khi mua bán nhà đất trong năm 2026, người dân cần phải kiểm tra thêm thông tin này trước khi giao dịch để hạn chế rủi ro.

2. Vì sao smartphone Vertu khó bị can thiệp từ phần cứng?

Vertu không chỉ gây chú ý bởi mức giá hay vật liệu chế tác, mà còn bởi cách hãng xây dựng kiến trúc bảo mật từ phần cứng cho đến phần mềm.

So với các hãng smartphone hiện có trên thị trường, Vertu thường lựa chọn loại vật liệu khác biệt, đơn cử như màn hình được chế tác từ sapphire nguyên khối, vật liệu có độ cứng chỉ xếp sau kim cương, giúp hạn chế trầy xước và giữ độ chính xác khi thao tác cảm ứng. Yếu tố này đặc biệt quan trọng với các thao tác xác thực hay xử lý thông tin nhạy cảm, nơi sai lệch nhỏ cũng có thể gây rủi ro.

Khung máy trên một số dòng như Agent Q sử dụng thép chịu lực cao, vốn được ứng dụng trong ngành hàng không. Cấu trúc này giúp bảo vệ bo mạch chủ trước va đập và giảm nguy cơ hư hỏng phần cứng dẫn đến thất thoát dữ liệu. Ngoài ra, hãng vẫn duy trì quy trình lắp ráp thủ công tại Anh, với các chi tiết cơ khí được thiết kế riêng, khiến việc tháo máy trái phép để can thiệp phần cứng trở nên khó khăn hơn.

Tin công nghệ 23-1: Phím Ruby cung cấp nhiều chức năng bảo mật.

Bên trong, các thiết bị Vertu được trang bị chip bảo mật hoạt động độc lập với vi xử lý chính, tạo ra một môi trường xử lý dữ liệu tách biệt. Cách thiết kế này giúp thông tin quan trọng không bị truy cập chéo trong trường hợp hệ điều hành chính gặp rủi ro.

Một điểm đáng chú ý khác là phím Ruby, cho phép kích hoạt nhanh các dịch vụ riêng như trợ lý AI và hỗ trợ cá nhân.

Trong trường hợp thiết bị bị thất lạc, người dùng có thể khóa máy, định vị hoặc xóa dữ liệu từ xa. Các biện pháp này nhằm hạn chế nguy cơ dữ liệu bị truy cập trái phép khi điện thoại không còn trong tầm kiểm soát.

Tin công nghệ 23-1: Khay SIM trên Agent Q có thiết kế khá độc đáo.

3. Lộ diện 2 mẫu chip mới cho smartphone cao cấp

MediaTek vừa công bố hai dòng vi xử lý mới là Dimensity 9500s và Dimensity 8500, hướng đến các smartphone cao cấp và cận flagship ra mắt trong thời gian tới. Điểm chung của bộ đôi này là tập trung cải thiện hiệu năng, khả năng xử lý AI và tối ưu mức tiêu thụ điện.

Dimensity 9500s được sản xuất trên tiến trình 3 nm, sử dụng kiến trúc CPU toàn nhân hiệu năng cao. Con chip này tích hợp GPU Immortalis-G925, hỗ trợ các tính năng đồ họa nâng cao phục vụ chơi game, đồng thời cải thiện độ ổn định khung hình và mức tiêu thụ pin trong quá trình sử dụng dài.

MediaTek cho biết Dimensity 9500s được thiết kế để đáp ứng các tác vụ nặng như game đồ họa cao, quay video độ phân giải lớn và xử lý AI trực tiếp trên thiết bị.

Bên cạnh đó, Dimensity 9500s còn được trang bị bộ xử lý AI thế hệ mới, hỗ trợ các tính năng quen thuộc như chỉnh sửa ảnh, xử lý video, tóm tắt nội dung và các tác vụ AI tạo sinh, vốn đang xuất hiện ngày càng nhiều trên smartphone cao cấp.

Ở phân khúc thấp hơn, Dimensity 8500 sử dụng tiến trình 4 nm, tập trung cân bằng giữa hiệu năng và tiết kiệm điện. Chip được trang bị GPU Mali-G720, cải thiện hiệu suất đồ họa so với thế hệ trước và hướng đến trải nghiệm mượt mà trong các ứng dụng hằng ngày cũng như chơi game phổ biến.

Cả hai vi xử lý đều hỗ trợ kết nối 5G, WiFi thế hệ mới và các công nghệ tối ưu mạng, hứa hẹn sẽ xuất hiện trên nhiều mẫu smartphone Android trong năm 2026.

Tin công nghệ 23-1: MediaTek giới thiệu bộ vi xử lý mới cho smartphone cao cấp.

Người dùng iPhone cần kiểm tra cài đặt này ngay lập tức (PLO)- Không phải lỗi phần cứng, cũng không phải do để im lặng, một cài đặt ít ai chú ý có thể khiến iPhone hoàn toàn không phát ra âm thanh.