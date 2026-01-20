Người dùng iPhone và Android nên xóa những tin nhắn này ngay lập tức

(PLO)- Dù các ứng dụng nhắn tin ngày càng bảo mật, nhưng FBI và CISA cho rằng việc lưu trữ các tin nhắn nhạy cảm trên iPhone hay Android vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Apple được cho là sẽ bổ sung tính năng mã hóa đầu cuối hoàn chỉnh cho iMessage trong bản cập nhật iOS 26.3 sắp tới, nhằm khắc phục một điểm yếu tồn tại lâu nay. Nếu được triển khai đầy đủ, đây sẽ là bước tiến quan trọng với ứng dụng nhắn tin mặc định trên iPhone, đặc biệt trong bối cảnh Apple cũng đang mở rộng hỗ trợ RCS.

Bên cạnh đó, Google cũng đang thúc đẩy mã hóa đầu cuối cho RCS trên Android. Khi cả hai nền tảng cùng hỗ trợ, việc nhắn tin giữa iPhone và Android có thể tiệm cận mức bảo mật giống như trên các ứng dụng OTT (WhatsApp, Signal…).

Tuy nhiên, theo FBI và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA), công nghệ mã hóa không phải là yếu tố duy nhất quyết định mức độ an toàn. Thay vào đó, thói quen sử dụng của người dùng mới là điểm dễ bị khai thác nhất.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng iPhone và Android không nên lưu trữ các tin nhắn nhạy cảm trên điện thoại, dù ứng dụng có mã hóa đầu cuối. Ảnh minh họa: AI

Cụ thể, các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng không nên quét mã QR, hoặc nhấp vào các liên kết mời tham gia nhóm từ những nguồn không rõ ràng.

Ngoài ra, người dùng cũng nên cảnh giác với các tin nhắn cảnh báo bảo mật bất ngờ (ví dụ như tài khoản của bạn bị hack, có dấu hiệu xâm nhập… làm điều theo hướng dẫn để bảo mật), đồng thời thường xuyên kiểm tra các thiết bị đang liên kết với tài khoản và tuyệt đối không chia sẻ mã xác thực qua tin nhắn.

Ngay cả khi sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa hoàn toàn như WhatsApp, Signal hay Messenger, CISA vẫn cho rằng người dùng không nên lưu trữ các tin nhắn nhạy cảm trên thiết bị.

Cụ thể, cơ quan này khuyến nghị nên bật tính năng tự động xóa tin nhắn sau một khoảng thời gian nhất định. Việc này giúp hạn chế rủi ro nếu điện thoại bị mất, bị truy cập trái phép hoặc bị tấn công.

Thiết lập thời gian tự xóa tin nhắn trên Facebook Messenger. Ảnh: TIỂU MINH

Trong khi đó, iMessage hiện vẫn chưa hỗ trợ tin nhắn tự xóa theo cách tương tự. Người dùng có thể xóa thủ công, nhưng nội dung vẫn tồn tại trên thiết bị của người nhận. Việc thu hồi hoặc chỉnh sửa tin nhắn gửi nhầm cũng bị giới hạn trong hệ sinh thái iMessage và chỉ áp dụng với các thiết bị chạy phiên bản hệ điều hành mới.

Với tin nhắn SMS, MMS hay RCS, Apple hiện chưa cho phép chỉnh sửa hoặc thu hồi, dù bản thân giao thức RCS có hỗ trợ tính năng này. Đây là điểm khiến nhiều chuyên gia cho rằng Apple cần thay đổi nếu muốn nâng cao thực sự mức độ an toàn cho nhắn tin đa nền tảng.

