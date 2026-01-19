Hé lộ lý do vì sao điện thoại Android ngày càng giống iPhone

(PLO)- Khi cầm một chiếc điện thoại Android cao cấp, nhiều người không khỏi bất ngờ vì cảm giác quen thuộc, đến mức phải nhìn lại logo để chắc mình không dùng iPhone.

Trong những năm gần đây, thị trường smartphone Android đang chứng kiến một xu hướng ngày càng rõ rệt, các mẫu điện thoại cao cấp dần mang dáng dấp giống iPhone, từ thiết kế bên ngoài cho đến cảm giác sử dụng.

Theo biên tập viên Hadlee Simons (Android Authority), sự thay đổi này đặc biệt dễ nhận thấy trong khoảng nửa năm trở lại đây, khi hàng loạt flagship Android mới ra mắt đều áp dụng khung viền phẳng, các cạnh vuông vức và mặt kính phẳng trước sau. Nếu che đi logo, nhiều người chắc hẳn sẽ khó lòng nhận ra đó là iPhone hay điện thoại Android.

Thiết kế của các dòng điện thoại Android cao cấp ngày càng giống iPhone. Ảnh: Paul Jones/Android Authority

Các hãng Android vốn từng nổi tiếng với sự đa dạng và linh hoạt lại đang đồng loạt chọn cách đi theo một khuôn mẫu an toàn, thay vì tiếp tục thử nghiệm những hướng thiết kế khác biệt.

Trước đây, nhiều mẫu Android sử dụng khung bo tròn, thân máy ôm tay, mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng lâu dài. Giờ đây, thiết kế viền phẳng trở thành lựa chọn phổ biến, dù không phải lúc nào cũng mang lại trải nghiệm cầm nắm tốt hơn. Với một số người dùng, cảm giác cấn tay, nặng và kém thân thiện là điều dễ nhận ra khi sử dụng các thiết bị này trong thời gian dài.

Không chỉ ngoại hình, trải nghiệm tổng thể của nhiều smartphone Android cũng tương đồng. Cách bố trí nút bấm, độ phẳng của khung máy, thậm chí là cảm giác thao tác đều mang lại cảm giác quen thuộc theo kiểu iPhone. Điều này đã làm mất dần đi sự phong phú trên thị trường.

Một số điện thoại Android nổi bật có thiết kế và cảm giác cầm nắm tương tự iPhone bao gồm Galaxy S24 và S24 Plus, Galaxy S25 và S25 Plus, dòng Google Pixel 9 và các phiên bản mới hơn, và OnePlus 15.

Bạn có thể đoán được đâu là realme GT8 Pro, POCO F8 Ultra và vivo X300 Pro trong ảnh dưới đây không? Ảnh: Hadlee Simons/Android Authority

Một số nhà sản xuất giải thích rằng thiết kế phẳng giúp tăng độ bền và cải thiện khả năng sửa chữa, đặc biệt là trong việc thay pin. Thực tế, các mẫu Pixel gần đây cũng được đánh giá cao về khả năng sửa chữa nhờ thiết kế này.

Tuy nhiên, đây không nên là lý do duy nhất để hợp thức hóa việc sao chép thiết kế, nhất là khi các hãng Android có đủ nguồn lực và kinh nghiệm để tìm ra những giải pháp cân bằng giữa tính tiện dụng và bản sắc riêng.

Tất nhiên, không phải tất cả điện thoại Android đều chạy theo xu hướng “iPhone hóa”. Một số thiết bị vẫn giữ được cá tính riêng, từ thiết kế bo tròn cho đến các chi tiết ít thấy trên iPhone như pin tháo rời hay khe thẻ nhớ. Những sản phẩm này chứng minh rằng Android vẫn còn nhiều không gian để sáng tạo nếu các hãng sẵn sàng chấp nhận rủi ro thay vì chọn con đường an toàn.

Hadlee Simons cho biết, vấn đề lớn nhất không phải là việc Android giống iPhone, mà là quá nhiều điện thoại Android giống nhau. Khi sự khác biệt bị thu hẹp, người dùng sẽ chỉ còn lựa chọn dựa trên thương hiệu, giá bán hoặc hệ sinh thái, thay vì trải nghiệm thực sự của sản phẩm.

