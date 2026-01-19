Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

Vì sao Apple khuyên người dùng iPhone nên khởi động lại ngay lập tức?

Tiểu Minh
(PLO)- Không cần cài ứng dụng lạ hay nhấn vào liên kết đáng ngờ, iPhone vẫn có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tinh vi.

Apple vừa phát đi cảnh báo bảo mật đối với người dùng iPhone, trong bối cảnh xuất hiện các hình thức tấn công mới nhắm vào những thiết bị đang chạy iOS phiên bản cũ.

Cụ thể, nếu iPhone chưa được cập nhật lên iOS 26 hoặc các bản vá bảo mật mới nhất đi kèm, thiết bị có thể đối mặt với rủi ro bị tấn công mà người dùng không hề hay biết.

Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần phải cập nhật hệ điều hành ngay lập tức. Trong trường hợp chưa thể nâng cấp, Apple và các cơ quan an ninh mạng khuyến nghị một biện pháp tạm thời nhưng quan trọng là khởi động lại iPhone.

Apple hiện chỉ cung cấp bản vá lỗi thông qua iOS mới nhất, không phát hành riêng lẻ. Ảnh: TIỂU MINH
Theo các chuyên gia, đây là cách đơn giản để chặn các loại phần mềm gián điệp chỉ tồn tại trong bộ nhớ. Nếu người dùng đang chạy iOS cũ, thao tác này cần được thực hiện thường xuyên, ít nhất mỗi tuần một lần.

Một điểm đáng chú ý là không phải cách khởi động lại nào cũng mang lại hiệu quả giống nhau. Cơ quan an ninh mạng quốc gia Pháp ANSSI cho biết, việc tắt nguồn hoàn toàn bằng nút vật lý sẽ giúp dừng toàn bộ tiến trình đang chạy và xóa các mã độc chỉ hoạt động trong bộ nhớ.

Cụ thể, người dùng chỉ cần nhấn giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng cho đến khi thanh trượt tắt nguồn xuất hiện, sau đó kéo để tắt máy hoàn toàn rồi mở lại.

Tắt và mở lại iPhone để hạn chế phần mềm độc hại. Ảnh: Apple
Trong trường hợp thiết bị không phản hồi, bạn có thể sử dụng thao tác buộc iPhone khởi động lại bằng cách nhấn nhanh nút tăng âm lượng, nhấn nhanh nút giảm âm lượng, rồi giữ nút nguồn cho đến khi logo Apple xuất hiện.

Buộc iPhone khởi động lại. Ảnh: Apple
Tiểu Minh

