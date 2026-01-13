Hàng trăm triệu iPhone cần khởi động lại ngay lập tức

(PLO)- Apple vừa phát hành bản vá bảo mật sau khi phát hiện iPhone tồn tại các lỗ hổng nghiêm trọng đang bị khai thác.

Theo Apple, các cuộc tấn công ban đầu chỉ nhắm vào một nhóm nhỏ người dùng, đơn cử như nhà báo, các nhà hoạt động chính trị... Tuy nhiên, khi các lỗ hổng bị phơi bày, phạm vi ảnh hưởng đã mở rộng đáng kể, khiến hàng trăm triệu iPhone chưa cập nhật phần mềm có nguy cơ trở thành mục tiêu.

Hiện tại, Apple chỉ phát hành bản vá bảo mật thông qua phiên bản iOS mới nhất, không cung cấp riêng lẻ như trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng iPhone 11 trở lên buộc phải cập nhật iOS 26 nếu muốn vá lỗi. Với những thiết bị cũ hơn, hãng sẽ không phát hành thêm bản vá nào khác.

Việc thay đổi chính sách lần này đã khiến không ít người rơi vào tình huống khó xử, đặc biệt là khi dữ liệu phân tích cho thấy vẫn còn hàng trăm triệu iPhone chưa được nâng cấp lên iOS 26.

Mặc dù vậy, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng nguy cơ không chỉ nằm ở việc chưa cài bản vá, mà còn ở việc thiết bị có thể đang chạy các tiến trình độc hại mà người dùng không hề hay biết. Do đó, bên cạnh việc cập nhật phần mềm, người dùng được khuyến cáo nên thực hiện thêm một số biện pháp để giảm thiểu rủi ro.

Khởi động lại iPhone là cách đơn giản để hạn chế hoạt động của phần mềm độc hại (nếu có).

Cách đơn giản nhất là khởi động lại iPhone. Với các thiết bị đã nâng cấp lên iOS 26, quá trình này thường diễn ra trong lúc cập nhật. Tuy nhiên, với những máy chưa nâng cấp, việc khởi động lại cần được thực hiện thủ công để đảm bảo hệ thống không còn duy trì các tiến trình đáng ngờ trong bộ nhớ.

Theo giải thích từ giới chuyên gia, việc tắt hoàn toàn thiết bị sẽ giúp dừng tất cả các tiến trình đang chạy, và xóa những loại phần mềm độc hại chỉ tồn tại tạm thời trong bộ nhớ. Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng nếu phần mềm gián điệp có khả năng lưu trữ lâu dài, nên việc khởi động lại chỉ mang tính giảm thiểu chứ không thể xử lý triệt để.

Trước đó, một số cơ quan an ninh và hãng công nghệ cũng đã khuyên người dùng nên tắt, và mở lại smartphone ít nhất mỗi tuần một lần như một biện pháp phòng ngừa cơ bản.

Ngoài ra, người dùng cũng cần thận trọng hơn khi nhấp vào các liên kết hoặc mở tệp đính kèm. Đây vẫn là những cách phổ biến để phần mềm độc hại xâm nhập, đặc biệt là khi các lỗ hổng bảo mật đã bị tin tặc khai thác trong thực tế.

