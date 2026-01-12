Google tung ra gói cước miễn phí cho 2 tỉ người dùng Gmail, bạn có nên nâng cấp?

(PLO)- Google đang âm thầm triển khai một thay đổi quan trọng với Gmail, dịch vụ email có hơn 2 tỉ người dùng trên toàn cầu.

Theo đó, gã khổng lồ công nghệ tìm kiếm đang mở rộng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trên Gmail, áp dụng cho cả người dùng miễn phí. Thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến cách email được soạn thảo, phân tích và xử lý trong hộp thư đến.

Điểm đáng chú ý là các tính năng AI mới được kích hoạt tự động, không yêu cầu người dùng đăng ký riêng lẻ. Từ chỗ chỉ hỗ trợ viết email, AI bắt đầu can thiệp sâu hơn vào nội dung và ngữ cảnh thư từ, buộc người dùng phải cân nhắc giữa việc giữ nguyên cách sử dụng cũ, hoặc chấp nhận để Google xử lý dữ liệu email nhằm đổi lấy các tiện ích nâng cao.

Google bổ sung các tính năng AI, hỗ trợ người dùng xử lý email tốt hơn. Ảnh: TIỂU MINH

Theo Google, các tính năng này được xây dựng dựa trên phiên bản mới nhất của Gemini, và đang được triển khai theo từng khu vực, từng ngôn ngữ. Giai đoạn đầu sẽ bắt đầu tại Mỹ với tiếng Anh, sau đó sẽ mở rộng sang các thị trường khác trong những tháng tới.

Đây được xem là chiến lược tích hợp AI sâu hơn vào Gmail, biến hộp thư đến thành nơi không chỉ lưu trữ mà còn tự động phân tích, sắp xếp và hỗ trợ người dùng xử lý email.

Thực tế, Gmail đã đi theo hướng này từ nhiều năm qua. AI từng bước được đưa vào việc phân loại thư, tìm kiếm nội dung, phát hiện thư rác, rồi đến hỗ trợ viết và trả lời email. Mục tiêu cuối cùng mà Google từng đề cập là một hộp thư đến “thông minh”, nơi người dùng can thiệp ít hơn, và hệ thống sẽ làm thay phần lớn công việc.

Nhiều người dùng bày tỏ lo ngại khi Google tích hợp AI vào hộp thư, đọc nội dung email của họ. Ảnh minh họa: AI

Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi là những lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật. Khi AI được kích hoạt, nội dung email của người dùng sẽ được xử lý trên nền tảng đám mây để phục vụ các tính năng phân tích và gợi ý. Một số ý kiến cho rằng đây là cái giá không nhỏ, nhất là với những ai coi email là không gian trao đổi riêng tư.

Theo ghi nhận, các tính năng AI mới sẽ được bật mặc định. Tuy nhiên, người dùng dùng vẫn có thể tắt chúng bằng cách vào phần Cài đặt - Chung, rồi bỏ chọn các tùy chọn liên quan đến “Tính năng thông minh”. Mặc dù vậy, Google cũng nêu rõ rằng nếu không chấp nhận các tính năng AI dựa trên đám mây, người dùng sẽ không thể sử dụng những công cụ nâng cao mới.

Một số bình luận tỏ ra gay gắt hơn khi cho rằng AI đang bị đưa vào Gmail một cách quá mức cần thiết. Không chỉ theo dõi những gì người dùng gõ, mua sắm hay liên lạc, hệ thống còn có xu hướng đọc email và đưa ra tóm tắt, khiến vai trò của con người trong việc xử lý thông tin ngày càng mờ nhạt.

