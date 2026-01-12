Người dùng iPhone và Android được khuyến cáo tắt ngay cài đặt này

(PLO)- Không phải ứng dụng lạ hay liên kết độc hại, rủi ro lần này đến từ chính một cài đặt tin nhắn quen thuộc trên điện thoại.

Mới đây, Cơ quan an ninh mạng tại châu Âu đã đưa ra khuyến cáo mới liên quan đến một cài đặt tin nhắn đang tồn tại trên hầu hết smartphone hiện nay, nhưng lại ít khi được người dùng chú ý.

Theo các chuyên gia, việc để nguyên thiết lập mặc định này có thể khiến người dùng iPhone và Android gặp rủi ro, đặc biệt là trong bối cảnh các hình thức tấn công qua tin nhắn ngày càng gia tăng.

Tắt cài đặt này trên điện thoại để tránh rủi ro. Ảnh minh họa: AI

Cài đặt được nhắc đến ở đây là MMS, dịch vụ nhắn tin đa phương tiện đã xuất hiện cách đây hơn 2 thập kỉ. Dù bị đánh giá là lạc hậu và dần bị thay thế bởi các nền tảng nhắn tin hiện đại, nhưng MMS vẫn tồn tại trên smartphone và thường được bật sẵn mặc định.

Theo khuyến cáo từ ANSSI, cơ quan an ninh mạng quốc gia của Pháp, người dùng nên tắt tính năng tự động nhận MMS để tránh việc thiết bị xử lý các nội dung đa phương tiện mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ phía người dùng.

Cơ quan an ninh mạng của Anh cũng đưa ra cảnh báo tương tự, cho rằng đây là một trong những điểm yếu có thể bị tin tặc lợi dụng để triển khai các hình thức tấn công mới.

Nguyên nhân khiến MMS trở thành rủi ro nằm ở cách thức hoạt động của dịch vụ này. Khi được bật tự động tải, điện thoại có thể tiếp nhận và xử lý hình ảnh hoặc tệp đính kèm ngay khi tin nhắn đến, từ đó mở ra khả năng khai thác lỗ hổng hệ thống hoặc cài cắm mã độc. Với những người ít khi kiểm tra các cài đặt chi tiết, nguy cơ này gần như diễn ra trong im lặng.

Trên iPhone, người dùng có thể tắt MMS trong phần cài đặt của ứng dụng Tin nhắn, trong khi với Android, tùy chọn này nằm trong ứng dụng nhắn tin mặc định. Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào từng nhà sản xuất.

Tắt cài đặt tự động tải xuống MMS trên điện thoại Android. Ảnh: MINH HOÀNG

Việc tắt MMS có thể khiến một số loại tin nhắn truyền thống, chẳng hạn tin nhắn dài, tin nhắn nhóm hoặc tin nhắn có đính kèm hình ảnh qua SMS, không còn hoạt động như trước. Tuy nhiên, các giao thức nhắn tin hiện đại như RCS trên Android hay iMessage trên iPhone không bị ảnh hưởng.

Tương tự, các ứng dụng OTT phổ biến như WhatsApp, Messenger và Telegram vẫn hoạt động bình thường, do không liên quan đến MMS.

Theo số liệu do Proofpoint công bố, trong vòng 18 tháng, tỉ lệ người dùng báo cáo nhận MMS không mong muốn đã tăng từ mức rất thấp lên hơn 20%, cho thấy đây đang trở thành một kênh phát tán mới mà tin tặc tích cực khai thác.

Các chuyên gia cho rằng, so với tin nhắn văn bản thông thường, MMS dễ thu hút sự chú ý hơn nhờ hình ảnh và đồ họa, từ đó làm tăng khả năng người dùng mất cảnh giác. Khi kết hợp với các chiêu thức lừa đảo tinh vi, những tin nhắn này có thể dẫn dụ người nhận cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập vào các liên kết độc hại.

Trong bối cảnh phần lớn người dùng smartphone hiện nay đã chuyển sang các nền tảng nhắn tin hiện đại, vai trò của SMS và MMS ngày càng thu hẹp, chủ yếu còn phục vụ cho các thông báo tự động và mã xác thực. Do đó, theo giới chuyên môn, việc tắt tính năng tự động nhận MMS là điều hợp lý, giúp giảm thiểu rủi ro bảo mật mà không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

