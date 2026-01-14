Vì sao FBI khuyên bạn ngừng nhắn tin trên iPhone và Android?

(PLO)- FBI cho rằng thói quen nhắn tin hàng ngày của người dùng smartphone đang tiềm ẩn rủi ro an ninh nghiêm trọng.

Cách đây một năm, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã khuyến cáo người dùng iPhone và Android nên hạn chế nhắn tin thông thường, do nguy cơ bị tin tặc theo dõi và khai thác dữ liệu thông qua các mạng viễn thông.

Đến nay, cảnh báo này tiếp tục được nhắc lại, cho thấy rủi ro vẫn hiện hữu và chưa có dấu hiệu được khắc phục triệt để.

Theo các cơ quan an ninh mạng, tin nhắn được gửi qua mạng di động, bao gồm SMS và cả các chuẩn mới hơn, vẫn có thể bị chặn hoặc đọc lén trong quá trình truyền tải. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không nên mặc định xem nhắn tin là một hình thức liên lạc an toàn, kể cả trên các dòng điện thoại cao cấp.

Người dùng không nên sử dụng tin nhắn SMS thông thường mà hãy chuyển sang các ứng dụng có hỗ trợ mã hóa đầu cuối. Ảnh: AI

Do đó, FBI đã khuyến nghị người dùng chỉ nên sử dụng các ứng dụng nhắn tin miễn phí có hỗ trợ mã hóa đầu cuối, đơn cử như WhatsApp và Signal. Nếu đang sử dụng iPhone, người dùng nên tắt thêm tùy chọn Gửi dưới dạng tin nhắn văn bản trong iMessage để tránh trường hợp tin nhắn tự động chuyển sang SMS khi kết nối mạng không ổn định.

Vấn đề nằm ở chỗ tin nhắn chỉ thực sự an toàn khi người dùng liên lạc trong cùng một hệ sinh thái. Tin nhắn iMessage giữa các thiết bị Apple sẽ được mã hóa đầy đủ, tương tự như công nghệ nhắn tin trên các máy Android.

Tuy nhiên, khi iPhone nhắn tin sang Android hoặc ngược lại, lớp bảo mật này không còn được đảm bảo. Ngay cả khi sử dụng chuẩn RCS đang được quảng bá là hiện đại hơn SMS, nội dung tin nhắn vẫn có nguy cơ bị theo dõi trong quá trình truyền đi.

Apple cũng từng thừa nhận điều này khi cảnh báo rằng tin nhắn RCS không được mã hóa đầu cuối, đồng nghĩa với việc nội dung có thể bị bên thứ ba đọc được trong quá trình truyền giữa các thiết bị.

