Đánh giá Redmi Note 15 Series: Giá bán, cấu hình và khả năng chống nước

(PLO)- Thay vì chỉ nhấn mạnh cấu hình, Redmi Note 15 Series tập trung vào độ bền, pin dung lượng lớn và camera độ phân giải cao, những yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm khi chọn mua điện thoại.

Điểm đáng chú ý của dòng smartphone mới là chuẩn độ bền Titan, lần đầu được Xiaomi áp dụng cho dòng tầm trung. Chuẩn này không phải một chứng nhận riêng lẻ, mà là tập hợp các yếu tố liên quan đến khung máy, khả năng chống nước, chống bụi và chịu va đập.

Ở các phiên bản cao cấp, máy hỗ trợ đồng thời các chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K, cho phép thiết bị hoạt động ổn định trong môi trường ẩm ướt hoặc khi tiếp xúc với nước.

Theo công bố của hãng, máy đã vượt qua thử nghiệm ngâm nước ở độ sâu 2 mét trong 24 giờ và đạt chứng nhận TÜV SÜD về khả năng chống nước lâu dài.

Thử nghiệm khả năng chống nước của Redmi Note 15 Series. Ảnh: TIỂU MINH

Bên cạnh đó, Note 15 Series còn đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao cho khả năng chịu rơi và chịu lực. Thiết bị được thử nghiệm rơi ở độ cao lên đến 2,5 mét, mức thường gặp trong các tình huống sử dụng hằng ngày. Cấu trúc bên trong cũng được gia cố với các điểm hấp thụ lực, kết hợp kính Corning Gorilla Glass Victus 2 ở mặt trước để hạn chế trầy xước và nứt vỡ.

Máy được trang bị viên pin có dung lượng 6.580 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100 W (đối với phiên bản Note 15 Pro+ 5G), giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc. Đi kèm theo đó là hệ thống quản lý pin Xiaomi Surge nhằm kiểm soát nhiệt độ và độ ổn định trong quá trình sạc.

Pin lớn là một trong những ưu điểm của Redmi Note 15 Series. Ảnh: TIỂU MINH

Theo Xiaomi, pin của dòng máy này sẽ giữ ít nhất 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc, tương đương khoảng 6 năm sử dụng, và đã đạt chứng nhận TÜV SÜD về độ bền pin. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc ngược công suất 22,5 W, có thể dùng để sạc cho các thiết bị khác trong trường hợp cần thiết.

Camera 200 MP và xử lý hình ảnh bằng AI

Mặt sau của máy là cụm camera lớn với độ phân giải 200 MP, sử dụng cảm biến ISOCELL HPE kích thước lớn, hỗ trợ zoom 2x và 4x với chất lượng tiệm cận zoom quang học. Ngoài ra, camera này được tích hợp các công cụ xử lý hình ảnh bằng AI, hướng đến nhu cầu chụp nhanh, quay video và chia sẻ nội dung hằng ngày.

Tùy phiên bản, Redmi Note 15 Series sử dụng vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 hoặc MediaTek Dimensity 7400 Ultra, đều sản xuất trên tiến trình 4 nm. Phiên bản Pro+ 5G còn được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi IceLoop để duy trì hiệu năng ổn định khi sử dụng cường độ cao.

Camera 200 MP ở mặt sau. Ảnh: TIỂU MINH

Các mẫu máy có RAM tối đa 12 GB, bộ nhớ trong lớn, đi kèm màn hình AMOLED kích thước từ 6,77 đến 6,83 inch. Những phiên bản cao cấp hỗ trợ độ phân giải 1.5K, HDR10+ và Dolby Vision, với độ sáng tối đa lên đến 3.200 nit.

Tại sự kiện ra mắt, Xiaomi cũng đồng thời công bố nữ nghệ sĩ Chi Pu là đại sứ thương hiệu của Redmi Note 15 Series tại Việt Nam.

Xiaomi cũng giới thiệu kính thông minh tại sự kiện. Ảnh: TIỂU MINH

Tại thị trường Việt Nam, phiên bản cao cấp nhất Note 15 Pro+ 5G được niêm yết ở mức 12,9 triệu đồng. Hai dòng Note 15 Pro và Pro 5G có giá dao động từ 8,99 đến 12,49 triệu đồng tùy cấu hình bộ nhớ.

Với phân khúc thấp hơn, Note 15 5G có giá từ 7,49 triệu đồng, trong khi bản tiêu chuẩn Note 15 khởi điểm từ 5,9 triệu đồng. Người dùng có đa dạng tùy chọn màu sắc như Đen, Xanh băng, Tím khói, Xám titan hay Nâu mocha tùy theo từng phiên bản.

Nhìn chung, với loạt nâng cấp về độ bền, pin và camera, Xiaomi đang hướng Note 15 Series tới nhóm người dùng cần một chiếc smartphone tầm trung dùng lâu dài, thay vì chỉ chạy theo cấu hình trong ngắn hạn.

