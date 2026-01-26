4 mẫu smartphone Android kém ổn định bạn nên tránh

(PLO)- Khi chọn mua smartphone Android mới, người dùng thường quan tâm đến giá cả và tính năng, nhưng độ ổn định mới là yếu tố quyết định trải nghiệm.

TÓM TẮT Consumer Reports công bố danh sách những mẫu điện thoại Android có độ tin cậy thấp dựa trên phản hồi người dùng.

Một số model phổ thông như Nokia XR20, Moto G 5G 2023, OnePlus Nord N200 5G và Samsung Galaxy A16 5G bị đánh giá thấp về trải nghiệm sử dụng.

Kết quả này cho thấy giá rẻ hoặc thiết kế bền chưa đủ bảo đảm độ ổn định khi sử dụng lâu dài.

Consumer Reports là tổ chức độc lập thu thập đánh giá của người dùng về chất lượng và độ bền của thiết bị theo thời gian. Dữ liệu này không thay thế trải nghiệm cá nhân nhưng phản ánh số liệu tổng hợp để người mua cân nhắc khi chọn smartphone.

1. Nokia XR20

Nokia XR20 được quảng bá là smartphone có thiết kế bền bỉ, chịu được va đập và chống nước, phù hợp với người dùng cần độ bền. Tuy nhiên, dữ liệu của Consumer Reports cho thấy dù máy có phần vỏ được gia cố và pin đủ dùng cả ngày, nhưng hiệu năng thực tế không ổn định theo thời gian.

Máy sử dụng chip ở phân khúc cơ bản nên gặp khó khăn với một số tác vụ nặng. Bên cạnh đó, người dùng còn phản ánh về lỗi không thể sử dụng tính năng xác thực sinh trắc học.

Nokia XR20.

Apple đang gửi tiền cho người dùng iPhone, chuyện gì đang xảy ra? (PLO)- Dạo gần đây, một số người dùng iPhone bỗng nhiên bất ngờ nhận được tiền từ Apple. Khoản tiền này không đến từ khuyến mãi, mà bắt nguồn từ một vụ kiện kéo dài nhiều năm.

2. Motorola Moto G 5G (2023)

Moto G 5G (2023) từng là lựa chọn hợp lý trong phân khúc giá rẻ với kết nối 5G. Tuy nhiên, theo phản hồi từ Consumer Reports, phiên bản này gặp hạn chế khi xử lý các tác vụ phức tạp. Máy chỉ có 4 GB RAM, thấp hơn mức phổ biến trên các máy Android cùng phân khúc, khiến việc đa nhiệm và sử dụng 5G gặp khó khăn.

Một số người dùng cũng cho biết máy gặp vấn đề về kết nối và cảnh báo sạc chậm ngay cả khi dùng bộ sạc nhanh, và hiện tượng máy nóng khi chạy tác vụ nặng xảy ra thường xuyên.

Motorola Moto G 5G (2023).

3. OnePlus Nord N200 5G

Theo Consumer Reports, model này có hiện tượng chậm và thiếu ổn định sau thời gian sử dụng. Phản hồi người dùng chỉ ra máy thường xuyên giật lag ngay cả với các tác vụ cơ bản như chuyển đổi ứng dụng, và đôi khi kết nối 5G xuất hiện nhưng không đạt tốc độ như mong đợi.

OnePlus Nord N200 5G.

4. Samsung A16 5G

Samsung A16 5G thuộc dòng phổ thông của Samsung và hỗ trợ kết nối 5G cùng màn hình AMOLED. Dữ liệu của Consumer Reports cho thấy model này có một số điểm hạn chế về pin và hiệu năng tổng thể khi sử dụng lâu dài.

Thời lượng pin thực tế đo được chỉ khoảng 29 giờ trong các điều kiện thử nghiệm, thấp hơn nhiều so với các máy cùng tầm giá, và bộ nhớ RAM cùng bộ xử lý có thể gặp khó khăn khi chạy nhiều ứng dụng. Điểm này khiến A16 5G bị đánh giá thấp trong nhóm smartphone Android phổ thông.

Samsung A16 5G.

Lưu ý, các thông tin từ Consumer Reports không phải là dữ liệu kiểm định trong phòng lab, mà nó phản ánh trải nghiệm của người dùng sau một thời gian sử dụng thực tế với nhiều điều kiện khác nhau.

Các ứng dụng Android độc hại bạn nên xóa ngay lập tức (PLO)- Một loạt ứng dụng Android vừa bị phát hiện cài cắm mã độc, âm thầm gian lận quảng cáo ngay trên điện thoại mà người dùng không hề hay biết.