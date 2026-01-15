Tin vui đầu năm cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy

(PLO)- Sau thời gian dài để ngỏ khả năng thu phí, Samsung cuối cùng đã chính thức xác nhận rằng các tính năng Galaxy AI cơ bản sẽ tiếp tục được cung cấp miễn phí cho người dùng.

Tóm tắt Samsung xác nhận các tính năng Galaxy AI cơ bản sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng AI nâng cao hoặc của bên thứ ba vẫn có thể áp dụng điều khoản riêng

Galaxy AI được Samsung giới thiệu lần đầu tiên trong ngày ra mắt dòng Galaxy S24, và nó đã nhanh chóng gây được ấn tượng với người tiêu dùng. Bộ tính năng này bao gồm các công cụ hỗ trợ giao tiếp, soạn thảo, chỉnh sửa nội dung và xử lý dữ liệu trực tiếp trên điện thoại, kết hợp giữa xử lý cục bộ và nền tảng đám mây.

Vào thời điểm đó, Samsung cho biết các tính năng AI chỉ được miễn phí đến hết năm 2025, sau đó có thể yêu cầu người dùng thanh toán. Cách diễn đạt này khiến không ít người lo ngại Galaxy AI rồi sẽ trở thành một dịch vụ đăng ký giống nhiều nền tảng AI khác.

Samsung gây bất ngờ cho người dùng Galaxy với quyết định này (PLO)- Samsung đang khiến không ít người dùng các mẫu máy cao cấp như Galaxy S24, S25 cảm thấy bất ngờ với cách hãng triển khai các bản cập nhật Android tháng 1-2026.

Các tính năng Galaxy AI cơ bản sẽ được cung cấp miễn phí. Ảnh: TIỂU MINH

Tuy nhiên, mới đây gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã âm thầm điều chỉnh lại một số điều khoản để giải quyết vấn đề này. Cụ thể, trong bản cập nhật mới nhất trên trang hỗ trợ Galaxy AI, Samsung đã điều chỉnh phần chú thích, khẳng định các tính năng Galaxy AI cơ bản sẽ được cung cấp miễn phí. Chỉ những tính năng nâng cao hoặc dịch vụ mới trong tương lai mới áp dụng các điều khoản khác, bao gồm khả năng thu phí.

Theo định nghĩa của Samsung, nhóm tính năng Galaxy AI cơ bản bao gồm phần lớn các công cụ đang có trên thiết bị Galaxy hiện nay, như hỗ trợ cuộc gọi, hỗ trợ viết và ghi chú, chỉnh sửa ảnh, phiên dịch, tóm tắt nội dung, hỗ trợ duyệt web, xử lý âm thanh, trợ lý Bixby và một số tính năng liên quan đến sức khỏe. Đây cũng là những tính năng được người dùng sử dụng thường xuyên nhất trong quá trình trải nghiệm Galaxy AI.

Công ty nhấn mạnh rằng cam kết miễn phí này không áp dụng cho các tính năng AI do bên thứ ba cung cấp. Những công cụ tích hợp từ các đối tác khác sẽ tuân theo điều khoản riêng, và có thể yêu cầu trả phí tùy từng dịch vụ.

Việc Samsung làm rõ vấn đề thu phí được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh AI ngày càng trở thành yếu tố mặc định trên smartphone. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, người dùng Galaxy có thể yên tâm rằng những tính năng AI quen thuộc trên thiết bị của mình sẽ không bất ngờ bị khóa sau một thời gian sử dụng.

Bật tính năng này trên điện thoại Samsung để tránh mất dữ liệu (PLO)- Samsung vừa đưa ra cảnh báo mới với người dùng về nguy cơ mất an toàn khi kết nối WiFi, đặc biệt là các mạng công cộng.