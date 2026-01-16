Phát hiện kho hàng hơn 30.000 iPhone và iPad nghi liên quan các vụ lừa đảo

(PLO)- Giới chức Mỹ đang điều tra một kho hàng tại bang New Hampshire, nơi tập kết hàng chục ngàn iPhone và iPad được mua bằng tiền từ các vụ lừa đảo trực tuyến.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy cách các nhóm tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng sản phẩm công nghệ để rửa tiền, và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Theo hồ sơ điều tra do Forbes tiếp cận, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đang làm rõ một đường dây lừa đảo quy mô lớn có liên quan đến các nhóm tội phạm hoạt động từ Trung Quốc. Trong đó, iPhone và iPad của Apple được sử dụng như công cụ để chuyển đổi tiền lừa đảo thành hàng hóa có giá trị cao.

Trong ba tháng mùa hè năm ngoái, hơn 30.000 thiết bị Apple với tổng giá trị ước tính khoảng 35 triệu USD đã được vận chuyển đến một kho hàng nằm trong khu công nghiệp nhỏ ở thị trấn Amherst, bang New Hampshire. Bề ngoài, đây là những đơn hàng thương mại hợp pháp. Tuy nhiên, theo lệnh tịch thu mà DHS lập trong quá trình điều tra, toàn bộ số iPhone và iPad tại cơ sở này đều được mua bằng thẻ quà tặng có nguồn gốc từ các hành vi lừa đảo.

iPhone và iPad được sử dụng như công cụ để chuyển đổi tiền lừa đảo thành hàng hóa có giá trị cao. Ảnh minh họa: AI

Các vụ lừa đảo được đề cập bao gồm lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tài khoản và tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm. Trong những kịch bản này, nạn nhân thường bị dụ tin rằng họ đang duy trì mối quan hệ cá nhân với một người quen qua mạng. Sau đó, kẻ gian yêu cầu nạn nhân mua thẻ quà tặng hoặc đe dọa công khai hình ảnh riêng tư nếu không làm theo.

Tại kho hàng ở Amherst, các nhà điều tra đã lần ra mối liên hệ trực tiếp giữa những thẻ quà tặng bị chiếm đoạt và các thiết bị Apple được lưu trữ.

Theo lệnh khám xét, phần lớn nhân viên làm việc tại kho là người Trung Quốc, còn các giao dịch sử dụng thẻ quà tặng chủ yếu được thực hiện từ các máy tính đặt tại Trung Quốc. Trong một trường hợp cụ thể, giới chức đã liên kết các thẻ quà tặng thu được từ một vụ tống tiền tình dục tại bang Massachusetts với một chiếc iPhone 16 Pro Max đang nằm trong kho.

DHS cho biết các thiết bị Apple này được mua bằng tên và địa chỉ thanh toán giả, sau đó được chuyển tiếp ra nước ngoài, chủ yếu đến Trung Quốc hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Nhà chức trách không nêu chi tiết đường đi của các thiết bị sau khi rời kho, nhưng trong nhiều vụ việc tương tự trước đây, tội phạm thường bán lại iPhone và iPad để rửa tiền và thu lợi.

Quá trình điều tra cũng mở rộng sang thiết bị cá nhân của nhân viên kho. Trong những tháng gần đây, lực lượng thực thi pháp luật đã kiểm tra điện thoại của một số người liên quan và phát hiện các nhóm trò chuyện trên WeChat. Tại đây, những người tham gia trao đổi số lượng lớn thẻ quà tặng và mã PIN có được từ các hoạt động gian lận.

Theo DHS, việc sử dụng nền tảng này gây nhiều khó khăn cho điều tra do ứng dụng không tuân thủ các yêu cầu pháp lý từ phía Mỹ.

Apple được cho là đã cung cấp thông tin hỗ trợ trong quá trình điều tra, nhưng không đưa ra bình luận chính thức

Đến tháng 8, DHS tiếp tục chặn thêm nhiều lô hàng lớn thiết bị Apple đang trên đường vận chuyển đến kho ở Amherst, với phương thức mua bán bị nghi ngờ giống nhau.

Quy mô đầy đủ của đường dây gian lận hiện vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, DHS cho biết vụ việc nằm trong một chiến dịch rộng hơn của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, được gọi là Dự án Red Hook, nhằm đối phó với các hoạt động rửa tiền thông qua thẻ quà tặng và thiết bị công nghệ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chiến dịch này đã dẫn đến việc 3 cá nhân bị kết án tại New Hampshire trong năm ngoái, những người bị xác định đã chiếm đoạt 4,8 triệu USD thông qua thẻ quà tặng Apple giả mạo.

