Từ khu phần mềm đầu tiên đến mô hình trung tâm giải pháp công nghệ

(PLO)- Chiều 16-3, Công viên phần mềm Quang Trung đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, đồng thời công bố định hướng phát triển mới và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp, hiệp hội và cơ sở đào tạo.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá trong 25 năm qua, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) không chỉ đóng góp vào tăng trưởng và xuất khẩu phần mềm của thành phố mà còn góp phần hình thành môi trường sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ.

Ông cho biết TP sẽ tập trung đẩy nhanh các dự án giao thông và hạ tầng viễn thông kết nối, đồng thời cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hoạt động. Thành phố cũng hướng đến xây dựng môi trường sống hiện đại với đầy đủ tiện ích nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại buổi lễ, QTSC công bố định hướng phát triển theo mô hình “Quality Tech Solution Complex”, mở rộng vai trò từ khu phần mềm sang trung tâm cung cấp giải pháp công nghệ chất lượng cao. Song song đó, đơn vị tăng cường liên kết với các hiệp hội doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu để thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và kết nối chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực công nghệ.

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, cho biết QTSC đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh hơn, không chỉ dừng lại ở việc tập trung doanh nghiệp công nghệ thông tin. Theo ông, các thỏa thuận hợp tác được ký kết lần này sẽ mở thêm cơ hội để đơn vị tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Theo ông Dũng, trong giai đoạn 2025-2030, QTSC đặt mục tiêu tham gia vận hành hạ tầng số của TP.HCM, xây dựng và quản lý các trung tâm công nghệ, đồng thời mở rộng mô hình khu công nghệ số tập trung nhằm hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Sau 25 năm hoạt động, QTSC đã thu hút 27 nhà đầu tư và hình thành cộng đồng khoảng 120 doanh nghiệp công nghệ số, cung cấp hơn 650 sản phẩm, dịch vụ cho thị trường trong nước và hơn 30 quốc gia. Tổng doanh thu tích lũy đạt khoảng 138.000 tỉ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu hơn 4,35 tỉ USD. Với khoảng 200 tỉ đồng vốn đầu tư ban đầu từ ngân sách, khu đã thu hút hơn 6.600 tỉ đồng vốn xã hội.

Hạ tầng tại đây được đầu tư đồng bộ với hệ thống viễn thông tốc độ cao, trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn Tier III cùng các hệ thống quản lý vận hành.

Theo khảo sát năm 2026 của KPMG, Công viên phần mềm Quang Trung xếp thứ 3 trong số 8 khu công nghệ nổi bật tại châu Á về hiệu quả hoạt động.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện QTSC.

