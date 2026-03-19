Tin công nghệ 19-3: Chính quyền Trump muốn sớm có thiết bị 6G, dù tiêu chuẩn còn chưa hoàn thiện.

(PLO)- Tin công nghệ 19-3 sẽ có các nội dung như chính quyền Trump muốn sớm có thiết bị 6G, dù tiêu chuẩn còn chưa hoàn thiện, vì sao POCO lần đầu tung bản Pro Max tại Việt Nam? One UI 8.5 beta có thể xuất hiện trên Galaxy S24 và FE.

1. Chính quyền Trump muốn sớm có thiết bị 6G, dù tiêu chuẩn còn chưa hoàn thiện

Khoảng bảy năm trước, mạng 5G thương mại bắt đầu được triển khai tại Mỹ. Đến nay, công nghệ này đã phủ sóng gần như toàn bộ dân số nước này. Song song đó, các nhà mạng đang từng bước nâng cấp lên 5G Advanced, còn gọi là 5.5G, dựa trên khuyến nghị Release 18 của tổ chức 3GPP.

Trong bối cảnh 5G vẫn tiếp tục được hoàn thiện, chính quyền của Tổng thống Donald Trump được cho là đã đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ phát triển 6G. Thông tin này được ông Nate Tibbit, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách các vấn đề chính phủ và quan hệ công chúng toàn cầu của Qualcomm, chia sẻ tại một sự kiện về 6G do Politico tổ chức và được Fierce Network dẫn lại.

Theo ông Tibbit, phía chính phủ Mỹ đang theo dõi sát tiến độ nghiên cứu 6G và thể hiện rõ mong muốn rút ngắn thời gian triển khai. Thậm chí, chính quyền Trump nhấn mạnh công nghệ 6G cần sẵn sàng vào năm 2029. Đáng chú ý, Qualcomm được yêu cầu chuẩn bị ít nhất ba thiết bị thương mại phục vụ Thế vận hội Mùa hè 2028 tổ chức tại Los Angeles.

Yêu cầu này đặt ra thách thức không nhỏ. Theo lộ trình hiện nay, tiêu chuẩn 6G dự kiến được đưa ra thảo luận lần đầu trong khuôn khổ Release 21 của 3GPP vào năm 2028. Quá trình hoàn thiện tiêu chuẩn có thể kéo dài thêm sau đó. Điều này đồng nghĩa việc phát triển thiết bị thương mại trước khi nền tảng kỹ thuật được chốt hoàn toàn sẽ không dễ dàng.

Về mặt công nghệ, 5G Advanced hướng tới việc vận hành hoàn toàn ở chế độ độc lập và khai thác các băng tần cao hơn để đạt tốc độ tải xuống có thể chạm mốc 10 Gbps.

Trong khi đó, 6G được kỳ vọng sẽ giảm độ trễ xuống chỉ còn vài mili giây và nâng tốc độ truyền dữ liệu lên mức terabit mỗi giây, tương đương khoảng 1.000 Gbps. Công nghệ mới này cũng được dự báo sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo sâu hơn vào hạ tầng mạng.

Tuy nhiên, ngay trong ngành viễn thông cũng chưa có sự đồng thuận về kiến trúc 6G. Một số ý kiến cho rằng có thể tận dụng nền tảng lõi của 5G Advanced, trong khi Qualcomm nghiêng về phương án xây dựng hạ tầng mới, nhẹ hơn để tối ưu độ trễ.

Tin công nghệ 19-3: Chính quyền Trump muốn sớm có thiết bị 6G, dù tiêu chuẩn còn chưa hoàn thiện.

2. Vì sao POCO lần đầu tung bản Pro Max tại Việt Nam?

Mới đây, POCO đã bất ngờ trình làng X8 Pro và X8 Pro Max, tập trung chủ yếu vào cấu hình và thời lượng pin.

Về phần cứng, X8 Pro Max được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s sản xuất trên tiến trình 3 nm, đi kèm GPU Immortalis G925, RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1.

Máy có dung lượng pin 8.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100 W và sạc ngược 27 W. Màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 3.500 nit và hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision.

Camera chính 50 MP dùng cảm biến Light Fusion 600, được tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS. Thiết bị có khung kim loại, kính Corning Gorilla Glass 7i và đạt các chuẩn kháng bụi nước IP66, IP68, IP69, IP69K.

POCO X8 Pro.

Trong khi đó, POCO X8 Pro dùng chip MediaTek Dimensity 8500 Ultra tiến trình 4 nm, RAM LPDDR5X, bộ nhớ UFS 4.1 và pin 6.500 mAh, sạc nhanh 100 W.

Màn hình AMOLED 6,59 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz. Camera chính 50 MP sử dụng cảm biến Sony IMX882, hỗ trợ OIS. Máy cũng có khung kim loại, kính Gorilla Glass 7i và các chuẩn kháng nước, bụi tương tự bản Pro Max.

Hiện tại X8 Pro có giá khởi điểm 10,9 triệu đồng, còn bản X8 Pro Max có giá 16,9 triệu đồng, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn trong giai đoạn mở bán.

Tin công nghệ 19-3: POCO bất ngờ ra mắt X8 Pro và X8 Pro Max.

3. One UI 8.5 beta có thể xuất hiện trên Galaxy S24 và FE

Người dùng Galaxy S24 và các mẫu FE của Samsung có thể sắp được trải nghiệm One UI 8.5 sớm hơn dự kiến.

Những dấu hiệu mới cho thấy Samsung đang chuẩn bị mở rộng chương trình thử nghiệm beta sang thêm nhiều thiết bị, trong đó có thể bao gồm cả dòng FE, điều vốn không thường xảy ra trước đây.

Trên mạng xã hội X, tài khoản Tarun Vats cho biết đã phát hiện các bản dựng beta đầu tiên dành cho dòng Galaxy S24 xuất hiện trên máy chủ thử nghiệm của Samsung. Theo thông lệ, khi các bản dựng nội bộ lộ diện, bản beta công khai thường sẽ được phát hành chỉ sau đó ít ngày.

Tin công nghệ 19-3: One UI 8.5 beta có thể xuất hiện trên Galaxy S24 và FE.

Đáng chú ý hơn, các bản dựng tương tự cũng được tìm thấy cho Galaxy S24 FE và Galaxy S25 FE. Trong khi đó, các thiết bị FE trước nay hầu như không tham gia chương trình beta công khai mà chỉ nhận bản cập nhật ổn định khi hoàn tất thử nghiệm. Nếu lần này Samsung mở beta cho dòng FE, đây sẽ là thay đổi đáng kể trong cách hãng triển khai phần mềm.

One UI 8.5 được giới thiệu chính thức cùng Galaxy S26 hồi tháng Hai. Trước đó, chương trình beta đã được triển khai trên dòng Galaxy S25 và gần đây mở rộng sang Z Fold 7, Z Flip 7. Thay vì cập nhật thẳng bản ổn định cho S24 và một số thiết bị đời trước, Samsung dường như chọn phương án thử nghiệm kỹ hơn.

Nếu đang dùng S24, S24 FE hoặc S25 FE, người dùng có thể kiểm tra ứng dụng Samsung Members để xem chương trình beta đã xuất hiện hay chưa.

