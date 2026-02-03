Người dùng iPhone được khuyến cáo nên làm điều này ngay

TÓM TẮT Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 16.7.14 để khắc phục lỗi cuộc gọi khẩn cấp.

Bản cập nhật chỉ áp dụng cho iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X.

Lỗi xuất hiện sau bản iOS 16.7.13 và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng gọi khẩn cấp.

Bản cập nhật này chỉ dành cho 3 mẫu iPhone ra mắt từ năm 2017 gồm iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X.

Trước đó, vào cuối tháng 1-2026, Apple tung ra iOS 16.7.13 cùng một số bản cập nhật khác cho các thiết bị đời cũ. Mục đích chính của các bản cập nhật này là gia hạn chứng nhận cho các dịch vụ cốt lõi như iMessage, FaceTime và kích hoạt thiết bị. Nếu không cập nhật, các dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động từ tháng 1-2027.

Tuy nhiên, iOS 16.7.13 lại gây ra lỗi nghiêm trọng tại Úc, khiến iPhone không thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong một số trường hợp. Do tính chất nhạy cảm của vấn đề, Apple buộc phải phát hành bản cập nhật mới để xử lý triệt để.

Apple phát hành bản cập nhật vá lỗi cho các mẫu iPhone cũ. Ảnh: TIỂU MINH

Trước khi iOS 16.7.14 ra mắt, Apple đã phối hợp với nhà mạng Telstra để tung ra bản cập nhật cài đặt nhà mạng nhằm khắc phục tạm thời. Tuy nhiên, giải pháp này không đủ ổn định, và bản cập nhật phần mềm mới được xem là cách xử lý lâu dài.

Theo thông tin từ MacRumors, sự cố bắt nguồn từ việc các nhà mạng tại Úc nâng cấp hệ thống hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp. Quá trình này khiến một số mẫu iPhone đời cũ gặp khó khăn khi kết nối dịch vụ trong một số tình huống nhất định. Do đó, để khắc phục vấn đề này, Apple đã phát hành iOS 16.7.14.

Cùng thời điểm, công ty cũng tung ra iPadOS 16.7.14 và các bản cập nhật watchOS, macOS liên quan. Người dùng iPhone thuộc diện ảnh hưởng nên kiểm tra bản cập nhật bằng cách vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software Update (cập nhật phần mềm).

3 mẫu iPhone được hỗ trợ trong bản cập nhật lần này đều đã hơn 8 năm tuổi, điều này cho thấy Apple vẫn duy trì vá lỗi cho các thiết bị cũ khi phát sinh sự cố nghiêm trọng.

