4 mẫu điện thoại Android giá rẻ đáng mua đầu năm 2026

(PLO)- Với nhiều người dùng, một chiếc smartphone giá rẻ, pin tốt, ít lỗi và dùng ổn định trong vài năm quan trọng hơn cấu hình hay tính năng mới.

TÓM TẮT Theo đánh giá của Consumer Reports, nhiều mẫu điện thoại Android giá rẻ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Các thiết bị nằm trong danh sách này được lựa chọn dựa trên tiêu chí ổn định, pin và chất lượng tổng thể, thay vì cấu hình cao.

Dựa trên đánh giá chất lượng từ Consumer Reports, dưới đây là 4 mẫu điện thoại Android giá rẻ đáng cân nhắc trong đầu năm 2026.

Google Pixel 8a là lựa chọn phù hợp cho những ai ưu tiên trải nghiệm phần mềm và camera. Đây là mẫu Pixel rẻ nhất của Google nhưng vẫn giữ được những điểm mạnh cốt lõi.

Máy dùng chip Tensor G3, đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hằng ngày như lướt web, xem video, chụp ảnh và dùng mạng xã hội. Pixel 8a không hướng tới việc chơi game nặng, nhưng bù lại hoạt động ổn định và mượt mà trong thời gian dài. Camera tiếp tục là điểm mạnh, cho chất lượng ảnh tốt hơn nhiều máy trong cùng tầm giá.

Ngoài ra, Pixel 8a còn được hỗ trợ cập nhật Android và các bản vá bảo mật trong nhiều năm.

Google Pixel 8a đang được bán với giá gần 8 triệu đồng.

Samsung Galaxy A15 5G có màn hình lớn, pin dung lượng cao và hỗ trợ 5G. Trải nghiệm thực tế cho thấy Galaxy A15 5G phù hợp với các nhu cầu cơ bản như xem video, đọc tin tức, gọi điện.... Hiệu năng không cao nhưng đủ dùng, ít giật lag trong các tác vụ quen thuộc.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cũng duy trì cập nhật phần mềm định kỳ cho dòng Galaxy A, giúp máy ổn định hơn theo thời gian. Đây là thiết bị phù hợp cho người lớn tuổi hoặc người không muốn thay điện thoại thường xuyên.

Samsung Galaxy A15 5G hiện đang được bán với giá khoảng 4,3 triệu đồng tùy phiên bản.

Motorola Moto G Power 5G có thể hoạt động liên tục cả ngày dài nhờ dung lượng pin lớn. Máy chạy giao diện Android gần như thuần gốc, ít ứng dụng cài sẵn nên mượt mà. Hiệu năng ở mức trung bình, đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản, và không phù hợp chơi game nặng.

Cuối cùng là OnePlus Nord N30 5G, máy có màn hình tần số quét cao, giúp thao tác cuộn và chuyển cảnh trơn tru hơn so với nhiều đối thủ. Hiệu năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày, kết hợp sạc nhanh giúp rút ngắn thời gian chờ. Giao diện OxygenOS đơn giản, dễ dùng, phù hợp người dùng trẻ hoặc người muốn máy mượt với chi phí thấp.

OnePlus Nord N30 5G có giá gần 7 triệu đồng.

