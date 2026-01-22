'Mỏ vàng' của kinh doanh online thời kinh tế số

(PLO)- Livestream không còn chỉ là một tính năng, mà đã trở thành một phần cốt lõi của văn hóa số và "mỏ vàng" của kinh doanh online.

Thông tin từ TikTok cho biết, trong năm 2025, hình thức TikTok LIVE ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, với hơn 100 triệu nhà sáng tạo nội dung đã thực hiện tính năng LIVE tại khu vực Đông Nam Á, khu vực Trung Á và Kavkaz. So với cùng kỳ năm 2024, hình thức này đã tăng 77%.

Livestream trở thành “xương sống” của văn hóa số

Đáng chú ý, hơn một nửa trong số đó là những nhà sáng tạo nội dung lần đầu tiên trải nghiệm tính năng LIVE, cho thấy vai trò then chốt của hệ sinh thái sáng tạo trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp livestream.

Cạnh đó, những con số về sự tham gia của cộng đồng người xem cũng tạo ra nhiều bất ngờ khi nền tảng này ghi nhận có hơn 134 tỉ bình luận trên các phiên LIVE. Cạnh đó, tính năng Multi-Guest - tính năng cho phép nhiều khách mời tham gia cùng một phiên LIVE cũng ghi nhận 1,1 tỉ lượt người dùng tham gia.

Bà Napattha Chavalitcheewingul, Quản lý Cộng đồng nhà sáng tạo nội dung TikTok LIVE tại Thái Lan nhìn nhận, những số liệu trên là minh chứng cho việc livestream không còn chỉ là một tính năng, mà đã trở thành một phần cốt lõi của "văn hóa" trên nền tảng số trong bối cảnh hiện đại.

Vừa qua, TikTok cũng đã tổ chức sự kiện TikTok LIVE Fest 2025 trực tiếp tại Phuket, Thái Lan, nhằm tôn vinh, lan tỏa các câu chuyện và giá trị văn hóa đặc sắc thông qua livestream và vinh danh những nhà sáng tạo nội dung LIVE xuất sắc.

Sự kiện đã quy tụ hơn 200 nhà sáng tạo nội dung mảng livestream tiêu biểu trong khu vực. Đáng chú ý, Việt Nam có 7 nhà sáng tạo nội dung LIVE đạt giải tại sự kiện.

Các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam được vinh danh tại sự kiện sự kiện TikTok LIVE Fest 2025. Ảnh: KHÁNH LINH

Mỏ vàng 11 tỉ USD từ mô hình thương mại qua video

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, cùng với sự phát triển của internet, mô hình thương mại qua video đang làm thay đổi căn bản hành vi từ mua sắm, giải trí của người tiêu dùng.

Công ty nghiên cứu thị trường PaymentsCMI đánh giá, thị trường thương mại qua livestream tại Việt Nam có thể đạt quy mô 11 tỉ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng trung bình 11% mỗi năm.

Hình thức livestream có thể đóng góp tới 20% tổng số doanh số thương mại điện tử Việt Nam. Ảnh: HẠ QUYÊN

Tương tự, báo cáo của AccessTrade dự báo đến năm 2026, hình thức livestream có thể đóng góp tới 20% tổng số doanh số thương mại điện tử Việt Nam.

Con số này phản ánh tiềm năng rất lớn của hình thức trong mô hình kinh tế số.

Vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử(chính thức có hiệu lực từ 1-7-2026). Trong đó có những quy định chặt chẽ đối với hình thức livestream như: xác định rõ một số trách nhiệm của các bên tham gia trong hoạt động này, từ nền tảng thương mại điện tử, tới người bán, tới người thực hiện (KOL/KOC). Những quy định này nhằm đảm bảo các phiên livestream an toàn, minh bạch, tránh việc quảng cáo sai sự thực, hay giao dịch hàng hoá không rõ nguồn gốc. Các nhà kinh doanh cũng kỳ vọng, với quy định mới, ngành livestream sẽ bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, chuyển sang giai đoạn chuyên nghiệp hóa, tuân thủ pháp luật và hướng tới tính bền vững.

