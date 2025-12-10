Điểm danh 4 mẫu loa đáng mua dịp cuối năm

(PLO)- Không khí Giáng sinh và Tết gần đến khiến nhu cầu mua sắm loa di động, loa kéo hay loa dã ngoại trở nên sôi động hơn.

1. SoundMax M-66: Phù hợp không gian gia đình và giải trí

M-66 là lựa chọn cho những ai đang tìm một mẫu loa đặt cố định trong phòng khách hoặc các không gian nhỏ như quán cà phê.

Thiết kế của loa được làm mới theo hướng gọn gàng và hiện đại, dễ hòa vào nội thất mà không chiếm nhiều diện tích. Bên trong là cấu trúc loa ba đường tiếng, mang lại âm thanh ổn định, phù hợp nghe nhạc và xem phim trong gia đình.

Đi kèm theo đó là 2 micro không dây, được tinh chỉnh để hỗ trợ giọng hát ở mức phổ thông. Loa còn tích hợp thêm 2 cổng micro và 1 cổng guitar để đáp ứng nhu cầu ca hát tại nhà. Người dùng có thể điều chỉnh bass, treble, echo và độ sáng giọng theo từng nội dung giải trí.

SoundMax M-66 phù hợp không gian gia đình và giải trí.

2. SB-208: Loa dã ngoại chống nước cho các buổi tụ họp ngoài trời

Nếu bạn thường xuyên di chuyển hoặc du lịch thì SB-208 là mẫu loa đáng cân nhắc. Loa có thiết kế nhỏ gọn, đạt chuẩn chống nước IPX5 và được trang bị quai xách chắc chắn. Phiên bản mới có thêm phần móc đeo để gắn dây vai, giúp việc mang theo thuận tiện hơn trong các buổi dã ngoại đầu năm hoặc những buổi họp mặt ngoài trời.

SB-208 sử dụng hai loa toàn dải 3,5 inch với công suất 30 W RMS. Chất âm theo hướng rõ và dễ nghe, phù hợp với các thể loại nhạc phổ thông.

Để ưu tiên khả năng kháng nước, mẫu loa này không dùng loa trầm truyền thống mà chuyển sang hệ thống bass thụ động, xử lý dải trầm theo giới hạn của thiết kế nhỏ gọn. Loa được trang bị đèn LED RGB đổi màu theo nhạc để tăng tính trực quan khi sử dụng ban đêm.

Sản phẩm hỗ trợ kết nối TWS cho phép ghép hai loa SB-208 lại với nhau, mở rộng vùng phủ âm thanh cho những buổi tụ họp đông người.

SB-208, loa dành cho nhu cầu dã ngoại và các buổi tụ họp ngoài trời.

3. M-33: Loa đa năng cho nhu cầu ca hát và sự kiện nhỏ

M-33 hướng đến người dùng có nhu cầu hát karaoke hoặc tổ chức hoạt động ngoài trời quy mô nhỏ với công suất 100 W. Loa hỗ trợ nhiều phương thức phát nhạc gồm Bluetooth, USB, AUX và thẻ TF, giúp linh hoạt hơn trong điều kiện không có kết nối mạng.

M-33 có thùng gỗ, hỗ trợ tái tạo dải trầm theo đặc trưng của vật liệu này. Sản phẩm đi kèm 2 micro không dây tự động chuyển tần số để hạn chế nhiễu trong môi trường có nhiều thiết bị âm thanh.

Loa M-3 có kích thước nhỏ gọn, phù hợp giảng dạy trên lớp.

Và cuối cùng là M-3, loa có kích thước nhỏ gọn, phù hợp mang theo khi di chuyển. Phần mặt trước được phủ lớp vải kháng nước, kết hợp dãy đèn LED RGB thay đổi theo nhạc để người dùng quan sát trực quan hơn.

