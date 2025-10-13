Thị trường thiết bị âm thanh đang thay đổi ra sao?

(PLO)- Thị trường thiết bị âm thanh cá nhân đang bước vào giai đoạn mới, nơi công suất, hiệu ứng nhường chỗ cho chất lượng nghe trung thực và cảm xúc thật.

Xu hướng này thể hiện rõ tại PHE Show 2025, triển lãm nghe nhìn lớn nhất tại TP.HCM vừa diễn ra vào cuối tuần qua. Sự kiện năm nay quy tụ hàng chục thương hiệu lớn từ Đức, Anh, Mỹ và Nhật Bản như Sennheiser, Bowers & Wilkins, TEAC hay JBL. Điểm chung của họ không nằm ở công nghệ vượt trội, mà ở cách kể chuyện qua âm thanh, làm sao để người nghe cảm nhận được không gian, nhịp thở và tinh thần của bản nhạc thay vì chỉ nghe tiếng.

PHE Show 2025 thu hút khá nhiều bạn trẻ tham gia, trải nghiệm các thiết bị âm thanh mới. Ảnh: TIỂU MINH

Theo dữ liệu của Expert Market Research, quy mô thị trường thiết bị âm thanh Việt Nam năm 2024 đạt hơn 100 triệu USD, và dự kiến tăng trưởng 6,3% mỗi năm đến năm 2034. Tốc độ tăng này phản ánh nhu cầu ngày càng cao về thiết bị nghe nhạc cá nhân và hệ thống rạp phim tại gia, đặc biệt là nhóm người dùng trẻ, vốn sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm âm thanh chất lượng thay vì chỉ chọn tiện lợi.

Tại sự kiện, hãng Sennheiser đã kỉ niệm 80 năm ra đời bằng dòng MOMENTUM 4 phiên bản giới hạn, tập trung vào độ cân bằng tự nhiên và cảm giác đeo thoải mái, thay vì chạy đua hiệu ứng kỹ thuật số. Giới chơi audio nhận định đây là “sự trở về cần thiết”, trong thời đại mà công nghệ đôi khi khiến âm nhạc mất đi cái hồn vốn có.

Mỗi chi tiết, từ driver TrueResponse cho đến cấu trúc acoustic tinh chỉnh đều được chế tác tỉ mỉ, mang đến chất âm thuần khiết, cân bằng và trung thực.

Đại diện nhà phân phối PGI (Phúc Giang), đơn vị tổ chức khu trải nghiệm “On Real Life: Trạm Âm Thanh - Chạm Cảm Xúc” tại PHE Show 2025, cho biết người dùng hiện nay không còn bị thu hút bởi thông số kỹ thuật, mà quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện đằng sau từng thiết bị.

Các chuyên gia nhận định, sau thời gian dài bùng nổ thiết bị chống ồn, tai nghe true wireless và loa thông minh, người nghe bắt đầu quay lại với những giá trị cơ bản như dải động tự nhiên, không gian âm chân thực và khả năng tái tạo cảm xúc.

﻿ ﻿﻿ Những không gian trải nghiệm này thu hút đông đảo người trẻ, đặc biệt là nhóm sáng tạo nội dung, game thủ và dân văn phòng.

