4 tính năng AI mới trên One UI 8.5 có thể bạn chưa biết

(PLO)- Dự kiến Samsung sẽ phát hành bản cập nhật One UI 8.5 (dựa trên Android 16) vào tháng 2-2026, cùng thời điểm ra mắt dòng Galaxy S26.

Theo báo cáo của ET News, bản cập nhật này sẽ mang đến 4 tính năng AI mới, được thiết kế để hỗ trợ người dùng nhiều hơn trong công việc và sáng tạo nội dung hằng ngày.

﻿ One UI 8.5 dự kiến sẽ được tích hợp thêm 4 tính năng AI mới.

1. Phiên dịch thời gian thực

Tính năng Trợ lý họp (Meeting Assistant) cho phép dịch ngôn ngữ theo thời gian thực trong khi bạn tham dự cuộc họp, buổi thuyết trình hoặc trò chuyện với người nói tiếng nước ngoài. Người dùng có thể vừa nghe, vừa xem bản dịch trực tiếp ngay trên màn hình, giúp loại bỏ rào cản ngôn ngữ khi làm việc từ xa hoặc giao tiếp quốc tế.

2. Dịch và sắp xếp nội dung ngay trên màn hình

Với Trợ lý cảm ứng (Touch Assistant), khi người dùng chọn một đoạn văn bản, hệ thống sẽ tự động đưa ra tùy chọn dịch, tóm tắt hoặc sắp xếp lại nội dung. Đây là công cụ phù hợp cho những ai thường xuyên xử lý tài liệu hoặc ghi chú trên điện thoại, giúp tiết kiệm thời gian mà không cần mở thêm ứng dụng khác.

3. Gợi ý hành động theo ngữ cảnh

Smart Clipboard trên One UI 8.5 có thể hiểu nội dung bạn vừa sao chép và đề xuất các hành động phù hợp như dịch, tìm kiếm, tóm tắt hoặc lưu lại. Ví dụ, nếu bạn sao chép một địa chỉ, hệ thống có thể gợi ý mở bản đồ, nếu là đoạn văn bản, nó có thể tóm tắt hoặc dịch sang ngôn ngữ khác.

Samsung cho biết tính năng này sẽ giúp người dùng thao tác nhanh hơn và giảm thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng.

4. Viết mô tả ảnh tự động

Tính năng Social Composer có thể nhận dạng người, vật thể và bối cảnh trong ảnh, sau đó tự động viết một đoạn mô tả ngắn để người dùng đăng lên mạng xã hội. Ví dụ, nếu bạn chọn ảnh chụp sản phẩm mới mua, hệ thống sẽ tạo sẵn phần mô tả phù hợp. Đây là công cụ được kỳ vọng sẽ giúp người dùng sáng tạo nội dung dễ dàng hơn mà không cần chỉnh sửa nhiều.

Ngoài các tính năng AI kể trên, One UI 8.5 còn được cho là sẽ mang đến biểu tượng ứng dụng và thanh trạng thái mới, thống nhất về giao diện trên toàn bộ hệ thống. Dù chưa công bố chính thức, nhưng bản cập nhật này được xem là một trong những thay đổi lớn nhất kể từ khi Galaxy AI ra mắt cùng dòng S24.

Có thể thấy, Samsung đang đẩy nhanh tiến độ cập nhật và đưa các tính năng AI xuống những dòng điện thoại thấp hơn để người dùng có thể dễ tiếp cận.

Mới đây, Samsung Việt Nam cũng đã công bố chương trình “Gửi trọn sẻ chia - Hỗ trợ tái thiết cuộc sống”, nhằm đồng hành cùng người dân trong hành trình khắc phục hậu quả thiên tai. Từ ngày 10 đến 31-10, chương trình sẽ được triển khai tại 19 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Trị… Người dùng sản phẩm điện tử, điện lạnh Samsung chính hãng sẽ được miễn phí kiểm tra, miễn công sửa chữa và giảm 50% giá linh kiện. Với những thiết bị hư hỏng nặng không thể khắc phục, khách hàng còn được hỗ trợ mua sản phẩm mới với mức trợ giá đặc biệt.

