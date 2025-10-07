Người dùng Samsung nên bật cài đặt này ngay để sử dụng WiFi công cộng an toàn hơn

WiFi công cộng là những dịch vụ WiFi miễn phí được cung cấp tại các quán ăn, nhà hàng, sân bay, ga tàu… và thường không có mật khẩu. Theo Forbes, phần lớn mọi người (56%) đều kết nối với mạng WiFi công cộng, sự tiện lợi này có thể khiến người dùng bị đánh cắp thông tin thẻ, mật khẩu và các dữ liệu nhạy cảm khác.

Tuy nhiên, nếu đang sử dụng điện thoại Samsung, bạn có thể kích hoạt tính năng này để hạn chế tối đa các rủi ro khi sử dụng WiFi công cộng.

Vừa qua, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã nâng cấp tính năng Secure WiFi thông qua bản cập nhật One UI 8. Đây là công cụ bảo mật giúp mã hóa toàn bộ lưu lượng truy cập Internet, chặn ứng dụng theo dõi và bảo vệ người dùng khi sử dụng WiFi công cộng.

Người dùng điện thoại Samsung nên bật tính năng Secure WiFi ngay lập tức. Ảnh: Samsung

Samsung đã bổ sung mã hóa hậu lượng tử (PQC - Post Quantum Cryptography), công nghệ được thiết kế để chống lại các mối đe dọa mạng mới, đảm bảo dữ liệu của người dùng vẫn an toàn ngay cả trên những mạng công cộng dễ bị tấn công. Hãng cho biết, tính năng này sẽ giúp tăng cường “đường hầm bảo mật” giữa thiết bị Galaxy và máy chủ Samsung, bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu trong môi trường có rủi ro cao như sân bay hoặc quán cà phê.

Secure WiFi hoạt động hoàn toàn tự động, kích hoạt ngay khi thiết bị kết nối vào mạng công cộng mà không cần người dùng thao tác. Ngoài ra, hệ thống còn mã hóa và ẩn danh lưu lượng truy cập, giúp ngăn việc bị theo dõi hoặc thu thập thông tin cá nhân.

Trước đây, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) từng cảnh báo người dùng về nguy cơ mất dữ liệu khi truy cập WiFi công cộng, do nhiều trang web không hỗ trợ mã hóa. Tuy nhiên, hiện nay đa số trang web đã áp dụng HTTPS, giúp việc lướt web trên mạng công cộng an toàn hơn, miễn là người dùng không tải ứng dụng lạ hoặc nhập thông tin cá nhân vào trang web đáng ngờ.

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại Samsung, bạn hãy bật tính năng Secure WiFi ngay lập tức bằng cách vào Cài đặt - Bảo mật và Quyền riêng tư - Thêm cài đặt bảo mật - Secure WiFi. Lưu ý, Samsung hiện cung cấp 1 GB dữ liệu miễn phí mỗi tháng cho Secure WiFi, nếu muốn bảo vệ liên tục, bạn có thể nâng cấp lên gói cao hơn.

Bảo mật điện thoại khi sử dụng WiFi công cộng.

