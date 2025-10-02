Nếu thấy cảnh báo này, người dùng iPhone không nên chạm vào

(PLO)- Một loạt quảng cáo vừa được phát hiện trên YouTube và nhiều trang web, hiển thị cảnh báo giả mạo liên quan đến Apple Pay nhằm đánh cắp thông tin thanh toán của người dùng iPhone.

Nội dung thông báo giả mạo thường đi kèm với các nút bấm kêu gọi hành động, đơn cử như “ Bảo vệ ngay”, “Đừng nhấn vào nút này”, “Bỏ qua quảng cáo”, “Thoát khỏi ứng dụng”…

Thông báo giả mạo Apple Pay, dụ người dùng tải về các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Ảnh: Forbes

Theo Forbes, khi người dùng vô tình chạm vào, họ sẽ được đưa đến App Store hoặc một website giả mạo giao diện của Apple, và mời gọi cài đặt một ứng dụng tự quảng cáo là có khả năng dọn dẹp dung lượng iPhone và iCloud.

Các chuyên gia bảo mật cho biết, thực chất đây chỉ là những ứng dụng “rỗng”, không có giá trị sử dụng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ chứa phần mềm độc hại hoặc được khai thác để lừa đảo.

Lưu ý, kẻ gian không thể đánh cắp dữ liệu thanh toán từ Apple Pay của bạn chỉ vì dung lượng iPhone chưa được tối ưu. Cách thức tấn công này chủ yếu lợi dụng tâm lý lo lắng, khiến người dùng tin rằng thiết bị của mình gặp vấn đề nghiêm trọng và phải vội vàng cài ứng dụng không rõ ràng.

Google cho biết họ đã gỡ bỏ các quảng cáo lừa đảo và đình chỉ tài khoản liên quan do vi phạm chính sách cấm quảng cáo sai sự thật. Vẫn như mọi lần, Apple và đơn vị phát triển ứng dụng không đưa ra bất kì lời giải thích nào.

Không chỉ dừng ở Apple Pay, người dùng còn báo cáo xuất hiện thêm các pop-up quen thuộc như “Bạn đã trúng MacBook”. Đây là chiêu lừa đảo đã tồn tại nhiều năm, đánh vào sự phấn khích trước “quà tặng miễn phí” để dụ người dùng tiết lộ thông tin cá nhân hoặc cài phần mềm độc hại.

Theo Mac Observer, những pop-up dạng này có thể dẫn tới việc kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát thiết bị. Giải pháp đơn giản là chặn cửa sổ bật lên (chặn pop-up), xóa lịch sử duyệt web...

Người dùng iPhone nên cảnh giác với các thông báo kêu gọi cài đặt ứng dụng. Ảnh: TIỂU MINH

Trong bối cảnh AI và tấn công mạng ngày càng phát triển, người dùng cần đặc biệt tỉnh táo, đặc biệt là khi điện thoại có chứa nhiều dữ liệu nhạy cảm.

Nếu gặp cảnh báo bất thường liên quan đến Apple Pay, người dùng iPhone nên bỏ qua và kiểm tra trực tiếp trong phần cài đặt hoặc Ví (Wallet). Chỉ tải ứng dụng từ những nhà phát triển uy tín sau khi đã xác minh rõ ràng. Trường hợp lỡ cài đặt ứng dụng nghi vấn, bạn cần gỡ ngay, quét bảo mật, đổi mật khẩu tài khoản và kích hoạt xác thực hai yếu tố để giảm thiểu thiệt hại.

