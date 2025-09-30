Tin công nghệ 30-9: Apple phát hành iOS 26.0.1 sửa lỗi mất kết nối WiFi trên iPhone

(PLO)- Tin công nghệ 30-9 sẽ có các nội dung như YouTube chi 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với ông Donald Trump, giải pháp giám sát xe điện thu hút phụ huynh, Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam, Apple phát hành iOS 26.0.1 sửa lỗi WiFi, ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X lộ diện.

1. YouTube chi 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với ông Donald Trump

YouTube vừa đồng ý chi 24,5 triệu USD nhằm chấm dứt vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng từ năm 2021.

Ông Trump cho rằng nền tảng này đã “đình chỉ sai trái” tài khoản của mình sau sự kiện bạo loạn tại Điện Capitol. Tài khoản sau đó được khôi phục vào năm 2023, nhưng trong hơn hai năm, ông không thể đăng tải bất kỳ video mới nào.

Theo hồ sơ, trong khoản tiền dàn xếp, 22 triệu USD sẽ được chuyển cho Quỹ tín thác National Mall, đơn vị đang lên kế hoạch xây dựng một phòng khiêu vũ trị giá khoảng 200 triệu USD tại Nhà Trắng. Trước đó, Meta cũng từng trả 25 triệu USD để giải quyết vụ kiện tương tự, và phần lớn số tiền được dùng cho dự án thư viện tổng thống ở Miami.

Trump đã đồng loạt kiện Meta, YouTube và Twitter (nay là X) vào tháng 7-2021, với cáo buộc rằng các nền tảng này đã hạn chế hoặc kiểm duyệt nội dung từ phía ông và những người ủng hộ.

Meta và X đã đạt thỏa thuận vào đầu năm nay, còn YouTube là bên cuối cùng chấp nhận dàn xếp. Dù đồng ý trả tiền, nhưng YouTube không thừa nhận bất kỳ sai phạm nào và cũng sẽ không điều chỉnh chính sách hay sản phẩm sau thỏa thuận. Động thái này được xem là bước đi để khép lại một vụ kiện kéo dài, thay vì thay đổi cách nền tảng vận hành.

2. Giải pháp giám sát xe điện thu hút phụ huynh

Năm học 2025-2026 vừa bắt đầu, cùng với niềm vui tựu trường là nỗi lo của nhiều phụ huynh khi con em sử dụng xe đạp điện, xe máy điện đến lớp. Loại phương tiện này ngày càng phổ biến nhờ tính tiện lợi, nhưng cũng kéo theo rủi ro nếu người điều khiển chưa vững kỹ năng hoặc thiếu ý thức tuân thủ luật giao thông.

UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch quản lý học sinh đi xe điện, xe dưới 50 cm³. Ngành giáo dục cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường trong việc đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong Tháng cao điểm an toàn cho học sinh đến trường (tháng 9-2025).

Ở góc độ gia đình, nhiều phụ huynh vừa muốn con tự lập, vừa lo ngại về khả năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Không ít người chọn giải pháp công nghệ để hỗ trợ giám sát.

Một trong những công cụ được quan tâm là dịch vụ giám sát phương tiện VNPT Safe Motor. Giải pháp này cho phép phụ huynh theo dõi vị trí xe theo thời gian thực, nhận cảnh báo khi có tác động bất thường...

Ngoài ra, ứng dụng này còn có tính năng chống trộm chủ động, cho phép phụ huynh tắt máy xe từ xa trong tình huống khẩn cấp. Điều này vừa bảo vệ tài sản, vừa tăng thêm an toàn cho học sinh. Hệ thống quản lý đi kèm cũng giúp gia đình kiểm soát hiệu quả hơn việc sử dụng phương tiện.

3. Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Mới đây, Xiaomi đã trình làng loạt sản phẩm công nghệ mới, từ thiết bị đeo đến đồ gia dụng thông minh, đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam.

Điểm nhấn tại sự kiện là bộ sưu tập thiết bị đeo Gold Collection gồm đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S4 41 mm, tai nghe OpenWear Stereo Pro và vòng đeo tay Smart Band 10 Glimmer Edition. Các thiết bị này được thiết kế theo xu hướng nhỏ gọn, bổ sung nhiều tính năng theo dõi sức khỏe và thể thao, hướng đến nhóm người dùng trẻ quan tâm đến cả công nghệ lẫn thời trang.

Song song với thiết bị đeo, Xiaomi cũng giới thiệu bộ đôi robot hút bụi Vacuum 5 và Vacuum 5 Pro. Cả hai đều được trang bị lực hút mạnh, kết hợp trí tuệ nhân tạo để nhận diện và tránh vật cản. Bản Pro bổ sung thêm trạm làm sạch tự động, hỗ trợ giặt và sấy giẻ lau, nhằm giảm bớt thao tác thủ công cho người dùng.

Mảng giải trí gia đình được hãng bổ sung với dòng TV S Pro Mini LED Series 2026, sử dụng công nghệ QD-Mini LED, hỗ trợ Dolby Vision và Dolby Atmos. TV có tần số quét lên tới 144 Hz, hướng đến nhu cầu xem phim và chơi game tốc độ cao. Ngoài ra còn có máy hút bụi lau sàn cầm tay Truclean W30 Pro và nồi chiên không dầu Air Fryer Essential 6L phục vụ nhu cầu bếp núc.

Theo chia sẻ từ Xiaomi, các sản phẩm mới không chỉ nhằm mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn bổ sung vào hệ sinh thái nhà thông minh mà hãng đang xây dựng tại Việt Nam. Người dùng có thể điều khiển đồng bộ các thiết bị thông qua ứng dụng Xiaomi Home, từ robot hút bụi đến TV hay vòng đeo tay.

Trong bối cảnh nhu cầu về thiết bị thông minh ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị, việc Xiaomi mang đến thêm nhiều sản phẩm ở nhiều phân khúc được đánh giá là góp phần làm thị trường sôi động hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận cho người dùng muốn xây dựng một ngôi nhà hiện đại.

4. Apple phát hành iOS 26.0.1 sửa lỗi WiFi

Theo PhoneArena, bản cập nhật lần này tập trung vào việc sửa lỗi mất kết nối WiFi Bluetooth trên các mẫu iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro.

Apple cho biết, một số ít người dùng gặp tình trạng không thể kết nối mạng di động sau khi nâng cấp lên iOS 26, VoiceOver bị vô hiệu hóa, lỗi tìm kiếm trong ứng dụng lịch, không thể tải mô hình Apple Intelligence… Ở phần camera, ảnh chụp dưới một số điều kiện ánh sáng với iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro có thể xuất hiện các hình ảnh bất thường.

iOS 26.0.1 hiện có sẵn cho tất cả người dùng sử dụng iPhone 11 trở lên. Bạn đọc quan tâm có thể cập nhật bằng cách vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software Update (cập nhật phần mềm).

Theo một khảo sát trên PhoneArena, phần lớn độc giả chọn cài đặt ngay (81,48%), 14,81% cho rằng không cần gấp, và 3,7% có thể sẽ không cài đặt, điều này phản ánh mức độ ưu tiên của người dùng đối với việc vá lỗi kết nối và camera trong thời điểm này.

5. ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X lộ diện

Cả hai phiên bản đều chạy Windows 11, được thiết kế lấy cảm hứng từ tay cầm Xbox, tối ưu cho việc điều khiển bằng joystick và nút bấm.

ROG Xbox Ally hướng đến game thủ di động, sử dụng chip AMD Ryzen Z2A cùng pin 60 Wh, đủ để chơi mượt các tựa game phổ biến. Trong khi đó, ROG Xbox Ally X mạnh mẽ hơn với vi xử lý AMD Ryzen AI Z2 Extreme tích hợp NPU, viên pin 80 Wh và cò rung phản hồi xúc giác, phù hợp cho các game thủ muốn trải nghiệm gần như console cao cấp ở bất cứ đâu.

Cả hai thiết bị đều sở hữu màn hình 7 inch FHD tần số quét 120 Hz, kính Gorilla Glass Victus chống trầy xước và công nghệ FreeSync Premium giúp hiển thị mượt mà. Về bộ nhớ, Ally có RAM 16 GB và SSD 512 GB, còn Ally X đi kèm RAM 24 GB và SSD 1 TB.

Mức giá khởi điểm cho ROG Xbox Ally là 14,99 triệu đồng, trong khi Ally X có giá 24,99 triệu đồng. Người dùng có thể đặt trước thiết bị từ nay đến ngày 13-10 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

