Nên cập nhật iPhone lên iOS 18.7 hay iOS 26?

(PLO)- Apple vừa đồng thời phát hành iOS 18.7 và iOS 26, đặt người dùng trước câu hỏi nên cập nhật iPhone lên phiên bản nào để vừa bảo mật và phù hợp nhu cầu sử dụng.

Cả hai bản cập nhật này đều hướng đến việc vá các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, tuy nhiên, mỗi lựa chọn lại có những ưu và nhược điểm riêng.

iOS 18.7 - An toàn, ổn định cho người dùng truyền thống

Đối với những ai ưu tiên sự ổn định và muốn giữ nguyên trải nghiệm quen thuộc trên iPhone, iOS 18.7 là giải pháp hợp lý.

Bản cập nhật này tập trung sửa 12 lỗi bảo mật, trong đó có hai lỗ hổng nghiêm trọng liên quan đến WebKit (công nghệ nền tảng của trình duyệt Safari), một lỗi ở Kernel (lõi hệ điều hành) và đặc biệt là lỗ hổng trong Shortcuts (mã CVE-2025-43358) cho phép vượt qua các giới hạn sandbox.

Một lợi thế lớn của iOS 18.7 là tính linh hoạt. Người dùng có thể nâng cấp lên iOS 26 bất cứ lúc nào nếu cảm thấy cần thiết. Trong khi đó, nếu đã lên iOS 26, việc quay lại phiên bản cũ gần như là không thể hoặc bị mất dữ liệu.

Đây là lý do khiến nhiều người dùng tỏ ra thận trọng, đặc biệt khi dữ liệu từ MightyCall ghi nhận lượng tìm kiếm “cách hạ cấp iOS 26 xuống 18” tăng tới 572% chỉ trong một tuần sau khi iOS 26 ra mắt. Điều này phản ánh tâm lý e ngại rủi ro và mong muốn duy trì sự ổn định của cộng đồng iPhone.

iOS 26 - Nhiều tính năng mới, nhưng tiềm ẩn rủi ro

Với iOS 26, Apple mang đến hàng loạt tính năng mới, giao diện hiện đại và những cải tiến về hiệu suất. Đây là phiên bản hướng tới những người dùng thích trải nghiệm công nghệ mới, muốn tận dụng tối đa các tiện ích mà Apple vừa giới thiệu.

Tuy nhiên, không ít người dùng cho biết họ gặp phải một số vấn đề ngoài ý muốn sau khi nâng cấp, từ lỗi phần mềm cho đến việc không tương thích với một số ứng dụng quen thuộc. Việc không thể quay lại iOS 18.7 sau khi đã lên iOS 26 càng khiến quyết định nâng cấp trở nên khó khăn hơn.

Nên chọn bản cập nhật nào?

Lời khuyên cho người dùng iPhone là hãy cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế trước khi quyết định nâng cấp. Nếu bạn chú trọng sự ổn định, bảo mật và không quá quan tâm đến các tính năng mới, iOS 18.7 sẽ là lựa chọn an toàn.

Ngược lại, nếu bạn là người yêu thích công nghệ, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để trải nghiệm những điều mới mẻ, iOS 26 chắc chắn không làm bạn thất vọng.

Dù chọn phiên bản nào, việc cập nhật phần mềm là điều cần thiết để bảo vệ thiết bị trước các mối đe dọa bảo mật ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra, người dùng nên sao lưu dữ liệu thường xuyên trước khi nâng cấp.

