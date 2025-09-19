Đặt trước iPhone 17 ở đâu để không mất tiền và dữ liệu cá nhân?

(PLO)- Ngay khi các hệ thống bán lẻ mở chương trình đặt trước iPhone 17, tội phạm mạng đã tung ra hàng loạt chiêu lừa đảo tinh vi nhằm đánh cắp tiền và dữ liệu của người dùng.

Theo báo cáo mới nhất của Kaspersky, tội phạm mạng đã dựng lên hàng loạt trang web giả mạo Apple Store, các chương trình “xổ số ảo”, lời mời tham gia chương trình “trải nghiệm sản phẩm sớm” để đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dùng.

Chiêu thức phổ biến nhất vẫn là tạo ra các website giả với giao diện giống hệt cửa hàng trực tuyến của Apple, đi kèm theo đó là nút “Đặt hàng ngay”. Khi người dùng nhập thông tin thanh toán, dữ liệu thẻ ngân hàng sẽ bị đánh cắp thay vì thực hiện giao dịch thật.

Website giả mạo Apple nhằm lừa tiền người dùng đặt trước iPhone 17. Ảnh: Kaspersky

Ngoài ra còn có hình thức yêu cầu người tham gia điền khảo sát, cung cấp email, số điện thoại và nộp phí giao hàng để có cơ hội trúng iPhone miễn phí. Để tăng thêm độ tin cậy, kẻ gian còn cài sẵn các bình luận giả từ “người dùng thật”, khẳng định đã nhận được quà.

Thậm chí, tội phạm mạng còn thực hiện chiến dịch quảng cáo với lời rao “trở thành người thử nghiệm iPhone 17 đầu tiên”. Nạn nhân sẽ được yêu cầu để lại địa chỉ, số điện thoại và trả phí vận chuyển. Kết quả là sẽ không có sản phẩm nào được gửi đến, chỉ có những email rác và nguy cơ tiếp tục trở thành mục tiêu của các đợt tấn công sau.

Lừa người dùng cung cấp thông tin để nhận được iPhone miễn phí.

Bà Tatyana Shcherbakova, chuyên gia phân tích tại Kaspersky, cảnh báo: “Tội phạm mạng luôn biết cách tận dụng sức nóng từ các đợt ra mắt sản phẩm lớn. Những chiêu trò hiện nay không còn là email giả sơ sài, mà được thiết kế tinh vi như những website chính thống. Người dùng cần cảnh giác, kiểm chứng thông tin để tránh rơi vào bẫy”.

Để đảm bảo an toàn, người dùng chỉ nên mua iPhone từ các nguồn chính thức như website Apple hoặc nhà bán lẻ được ủy quyền, không nhấp vào liên kết đáng ngờ hứa hẹn khuyến mãi hay trúng thưởng.

Đồng thời, cần hạn chế chia sẻ dữ liệu cá nhân cho những chương trình “quà tặng miễn phí”, bật xác thực hai lớp (2FA) cho Apple ID và ứng dụng tài chính, cũng như thường xuyên kiểm tra sao kê ngân hàng để phát hiện sớm giao dịch bất thường.

Người dùng nên mua iPhone 17 tại các hệ thống bán lẻ chính hãng hoặc Apple Store để hạn chế tối đa các rủi ro bị lừa đảo. Ảnh: TIỂU MINH

